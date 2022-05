Abascal asegura que Vox se presenta para "ganar" en Andalucía y augura un resultado "espectacular" de Olona el 19J

SEVILLA/MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que Vox se presenta a las elecciones autonómicas del 19 de junio en Andalucía con el objetivo de "ganar" con su "mejor opción" como candidata a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona.

"No tengo ninguna duda de que el resultado va a ser espectacular y de que Olona con Vox tiene capacidad para ganar", ha asegurado durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha evitado entrar en elucubraciones sobre pactos post electorales.

No obstante, sí ha garantizado que los votos de Vox no se prestarán a formar parte de un gobierno que "no sirva para el cambio" y solo les aporte "sillones".

"Las personas que voten a Vox deben saber que votan principios, que se respetan y que se hacen valer en las negociaciones", ha subrayado negando la opción de dar apoyo "gratis" a otros partidos políticos.

En clave nacional, Abascal ha señalado que su formación y el Partido Popular están "condenados" a entenderse si comparten el objetivo de "echar" a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

El líder de Vox ha confirmado que felicitó a Alberto Núñez Feijóo el día que fue elegido como líder de los 'populares' y se emplazaron a un encuentro que aún no ha tenido lugar. Según ha dicho, espera que su relación sea la propia de dos partidos "que pueden formar una alternativa".

En este sentido, ha recordado que PP y Vox ya han llegado a un acuerdo recientemente para gobernar en Castilla y León y están "condenados" a entenderse si comparten el objetivo de desbancar a Sánchez de la Presidencia del Gobierno. "Si no, no", ha dejado claro.