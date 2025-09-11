Abderramán II, la Catedral y la antigua universidad centran las actividades de la UJA por la capitalidad de Jaén

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha presentado este jueves las actividades que organizará en otoño en el marco de la conmemoración del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén. Estarán centradas en la figura de Abderramán II, los elementos universales de la Catedral y la antigua universidad de Santa Catalina Mártir.

El vicerrector de Desarrollo Territorial y Relaciones Institucionales, Alberto del Real, ha desgranado esta programación prevista entre octubre y diciembre, junto a la concejala de Presidencia y Cultura, María Espejo, y el director del Archivo Provincial de Jaén, Juan del Arco.

Del Real ha destacado que esta efeméride supone "una magnífica oportunidad para proyectarnos al exterior" y para mostrar los "valores patrimoniales, culturales e históricos y que trasciendan más allá de su propio enclave geográfico".

"Se nos pidió (desde el Ayuntamiento) cooperación y colaboración y lo estamos haciendo con lo que una universidad pública, como la UJA, sabe hacer, con el conocimiento y su transmisión a la sociedad", ha manifestado.

La implicación de la UJA en esta conmemoración comenzó en la primera mitad del año, con un primer paquete de actividades diseñadas por el Vicerrectorado de Cultura, que se desarrollaron en los meses de mayo y junio. Incluyó seis conferencias de distintas temáticas y cuatro visitas guiadas de la mano de investigadores referentes.

En esta segunda parte de 2025, durante los meses de octubre y noviembre, y algo de diciembre, llega una segunda tanda de actividades a través del Vicerrectorado de Desarrollo Territorial y Relaciones Institucionales. "Hemos derrochado dedicación y esfuerzo, sobre todo compromiso e implicación de la UJA con la ciudad de Jaén y con la provincia", ha declarado Del Real.

Por su parte, la concejala ha valorado la implicación y la labor de la Universidad de Jaén en los actos de este 1.200 aniversario, en los que, a través de expertos en la materia, se pone en valor elementos claves de Jaén, como la antigua Universidad de Santa Catalina, los elementos universales de la Catedral o Abderramán II.

En este sentido, ha apuntado que en el programa presentado se reflejan "los tres pilares fundamentales, que es la historia, la economía y la identidad de la ciudad, sobre todo la de la antigua Universidad de Santa Catalina, que es un símbolo de tradición académica y cultura, cuyo patrono era el Ayuntamiento".

"Potenciáis los valores universales de la catedral de Jaén como patrimonio que nos proyecta hacia el mundo, porque la imagen primera de Jaén es la catedral. Potenciáis las figuras de Abderramán II directamente vinculadas a la capitalidad de Jaén en este 1.200. Y son tres triángulos del mismo vértice, tradición académica, proyección patrimonial y origen institucional", ha comentado Espejo.

Al respecto, ha subrayado que "ponerlo en valor no es solo un ejercicio nostálgico", sino una "política pública de identidad, economía y también reputación para Jaén". "Con este 1.200 y la suma de organismos como la universidad, la identidad jiennense y el refuerzo de orgullo de ciudad se han visto muy incrementados a lo largo de este año y más con el refuerzo que vamos a tener a lo largo de estos meses gracias a la UJA", ha dicho.

Finalmente, Del Arco ha agradecido a la universidad que se haya acordado del Archivo Histórico para este evento. Asimismo, ha hecho referencia al propio edificio que lo alberga como uno de los que más uso ha tenido a lo largo de la historia en la capital y ha hecho un recorrido por él.

EL PROGRAMA

La primera actividades programada es un ciclo de diez conferencias y dos visitas guiadas sobre cómo se fraguó la capitalidad de Jaén durante la época islámica y llevará por título 'Abderramán II y la capitalidad de Jaén (825-2025)'.

Estas conferencias están coordinadas por el profesor titular de Estudios Árabes Islámicos Francisco Vidal y serán impartidas por profesorado de las universidades de Jaén, Granada, Cádiz, Complutense de Madrid y el CSIC, todos ellos de Jaén.

El objetivo es resaltar la figura de Abderramán II como personaje histórico clave para establecer la capitalidad en Jaén. Las conferencias se celebrarán en la Antigua Escuela de Magisterio, del 1 de octubre al 5 de noviembre, todos los miércoles a las 19,00 horas, excepto el 15 de octubre

La segunda actividad será una jornada de conferencias que se centrará en los elementos universales de la Catedral de Jaén, con tres conferenciantes y una visita guiada. Participarán la profesora Mercedes Moreno, autora de una tesis doctoral reciente que resalta los elementos universales de la seo mediante la comparación con las catedrales de América Latina; el profesor de Historia del Arte Felipe Serrano, que además es conservador de bienes muebles de la Catedral de Jaén; y el catedrático emérito de Historia del Arte de la UJA Pedro Galera.

Por último, la tercera actividad es un acto organizado conjuntamente con el Archivo Histórico Provincial, dependiente de la Junta de Andalucía, consistente en un acto de conmemoración de la antigua Universidad Santa Catalina de Jaén.

Con ella se pretende reivindicar un espacio muy relevante de la historia de la ciudad de Jaén. Incluirá una exposición de documentos destacados de la antigua Universidad Santa Catalina de Jaén, intervención de autoridades en el claustro del que fue Real Convento de Santa Catalina Mártir y una conferencia de la profesora María Isabel Sancho titulada 'La Universidad de Santa Catalina de Jaén'.

Sobre la cartelería de estas actividades, Alberto del Real ha explicado que ha sido diseñada por el joven ilustrador de La Iruela Moi Escudero. Toda la información, con la forma de inscripción, fechas y todo lo necesario para participar, podrá consultarse en la página web de la UJA.