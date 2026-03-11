El Parlamento aprueba la nueva Ley andaluza de Patrimonio Cultural con los votos del PP-A

Tribuna de público y autoridades durante el debate final del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, 11 de marzo, el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía con los votos a favor de la mayoría absoluta del PP-A, y el rechazo de los grupos de la oposición.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha defendido tras concluir el debate final de esta iniciativa que esta ley "representa una reforma estratégica de la tutela del patrimonio cultural de la comunidad autónoma que garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación y difusión de los bienes patrimoniales y vela por su adecuada protección".

Desde el Gobierno andaluz defienden que esta norma, que sustituye a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, "fortalece la planificación, la protección, la gestión y la proyección internacional del patrimonio cultural andaluz, configurando un marco jurídico más coherente, participativo y adaptado a los desafíos contemporáneos surgidos en el ámbito patrimonial".

Del Pozo ha defendido que "la nueva norma es el resultado de un amplio proceso participativo que ha permitido incorporar muchas de las demandas existentes en la sociedad", por lo que ha agradecido sus aportaciones a administraciones, colegios profesionales, empresas, academias, asociaciones, fundaciones, profesores universitarios y técnicos del patrimonio, entre otros.

La norma, que consta de nueve títulos, con 166 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, concibe la protección del patrimonio como "un elemento transversal de la acción pública de la Administración andaluza", integrándola en las políticas en materia de educación, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, aguas, medioambiente, sostenibilidad, agricultura, ganadería, desarrollo rural y turismo.

La ley incorpora, entre otros agentes, a los colegios profesionales, asociaciones y entidades entre cuyos fines se encuentre la tutela o salvaguarda del patrimonio cultural como miembros del Consejo del Patrimonio Cultural de Andalucía. Estas entidades también participan del desarrollo de los programas previstos en el título dedicado a la investigación, difusión y educación.

Por otra parte, se ha tratado de "ajustar la norma a las necesidades de agilización administrativa garantizando la conservación del patrimonio cultural", así como se ha buscado reforzar "la regulación de la actividad inspectora", actualizar los "tipos de infracciones", modular los importes de las mismas y sus plazos de prescripción.

NUEVAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

También, según el Gobierno andaluz, "se mejora todo el régimen jurídico y, en concreto, el sistema de protección del patrimonio cultural", de forma que se incorporan dos nuevas categorías de protección --los paisajes y las vías culturales--, se crea el Sistema de Información del Patrimonio Cultural, y "se refuerza el sector audiovisual incorporándose como nuevo patrimonio el audiovisual", asimilando también la Filmoteca de Andalucía a los inmuebles destinados a museos, archivos y bibliotecas como Bien de Interés Cultural.

La nueva norma "incorpora las más modernas concepciones del patrimonio, refuerza la presencia del patrimonio etnológico material e inmaterial, del patrimonio industrial y actualiza la regulación del patrimonio arqueológico terrestre y subacuático".

Otras novedades son la incorporación de la regulación administrativa de las iniciativas aspirantes de las Listas del Patrimonio Mundial y del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad e introduce un título completo dedicado a la investigación, difusión y educación del patrimonio cultural.

También se "redefinen" las instituciones del patrimonio cultural, incorporando nuevas figuras como las colecciones museográficas y los enclaves culturales, y se "ordenan, actualizan y sistematizan las distintas medidas de fomento que pueden implementarse en el ámbito del patrimonio cultural".

Al debate en el Parlamento andaluz han asistido representantes de algunas de las entidades que han participado con sus aportaciones en la elaboración de la norma, como la Asociación Profesional Española de Historiadoras e Historiadores del Arte (Aproha), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), el Consejo Andaluz de los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Andalucía (Codoli), la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Asociación Andaluza de Antropólogos (Asana).

PSOE-A HABLA DE UNA "MALA LEY"

En su intervención en este debate, la diputada del PSOE-A Isabel Ambrosio ha considerado que la tramitación parlamentaria de esta ley, que ha tildado de "mala", ha sido "una oportunidad perdida para contrastar los distintos modelos de gestión" del patrimonio andaluz por la "falta de voluntad para el diálogo, el debate y la participación" del PP-A, que "ha conseguido que sólo pudiéramos conocer" el modelo que "ya estaba preparado por parte del Gobierno" de Juanma Moreno, según ha criticado, al tiempo que ha manifestado que durante la tramitación de esta iniciativa ha predominado "la falta de ambición, la dejación irresponsable y la discrecionalidad interesada".

Además, la diputada socialista ha aprovechado la ocasión para pedir a la consejera Patricia del Pozo que aprovechara su intervención al cierre del debate para "dar explicaciones sobre las noticias que hemos conocido en las últimas horas" sobre el "escándalo que une al Gobierno andaluz con Luis Rubiales", el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, al hilo de las obras en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Frente a estas críticas, la parlamentaria del PP-A Pilar Pintor ha replicado que, cuando el PSOE-A dejó el Gobierno de la Junta, "no había más que jaramagos" en el estadio de La Cartuja, y en relación a la ley aprobada este miércoles ha defendido que "recoge las demandas de la sociedad y nace del consenso necesario de los grupos parlamentarios, que a través de sus enmiendas lo han enriquecido y mejorado", y con ella se refuerza "el compromiso colectivo con la historia, la memoria y con la identidad andaluza", por lo que es una iniciativa "necesaria", según ha concluido.

El diputado de Vox Antonio Sevilla ha sostenido que esta ley constituía "una gran oportunidad para reforzar la protección" del patrimonio cultural andaluz y dotar a la comunidad autónoma de "herramientas más eficaces, exigentes y responsables", y con esa "intención" han trabajado desde Vox durante su tramitación presentando "un conjunto amplio y coherente de enmiendas" para "reforzar el texto" del proyecto, si bien ha lamentado que el PP-A ha rechazado "prácticamente todas" ellas y sólo ha aceptado tres, evitando así, en su opinión, imprimirle "mayor eficacia" a la ley.

La parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha criticado los "plazos tan rápidos" con los que se ha tramitado un proyecto de ley "lo suficientemente importante" como para haberse abordado "de una manera más reflexiva", según ha opinado antes de indicar que la ley finalmente aprobada "con el rodillo" de la mayoría absoluta del PP-A "no cumple con las necesidades reales del patrimonio cultural andaluz, no pone los mecanismos necesarios ante los abusos y peligros que corre" el mismo "frente a los intereses económicos", además de que "introduce un régimen explícito de patrocinio privado", por lo que "no es la ley que Andalucía merece ni necesita", ha concluido.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha señalado que en esta ley "no hay ningún compromiso firme" para recuperar "bienes que han sido expoliados" del patrimonio andaluz, como la Dama de Baza, así como se echa "de menos" en ella "un diagnóstico de cómo se encuentra en la actualidad el patrimonio de Andalucía".