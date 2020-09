Abengoa logra el respaldo a su reestructuración y deja su rescate pendiente del apoyo de la Junta de Andalucía

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Abengoa ha logrado el respaldo de sus acreedores a su acuerdo de reestructuración y su rescate queda pendiente de la participación de la Junta de Andalucía, que deberá confirmar su apoyo financiero de 20 millones de euros antes de finales de este mes de septiembre.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de ingeniería y energías renovables indicó que cuenta "con las mayorías y consentimientos necesarios para aprobar la operación, que se espera completar en los próximos días una vezse complete el cumplimiento de las restantes condiciones suspensivas".

A este respecto, señaló el compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía, que debe aportarse no más tarde del 30 de septiembre de 2020, es "la única condición suspensiva que no depende de la compañía y cuyo cumplimiento está pendiente".

En concreto, la compañía ha recibido una adhesión del 82,14% al acuerdo de restructuración de la deuda de proveedores del perímetro encabezado por Abenewco 1, la nueva sociedad cabecera de todos los negocios.

Además, tras haber concluido el periodo de adhesiones a su acuerdo de restructuración, el grupo ha obtenido el apoyo del 99,99% de los acreedores del New Money 2; del 100% de los proveedores de las líneas de avales existente; del 98,87% de los acreedores del 'reinstated debt'; del 97,93% de los acreedores del Abenewco 1 MC; y del 95,84% de los acreedores del 'Senior Old Money asistentes a la asamblea de bonistaslo que supone el 80,08% de los acreedores del 'senior Old Money'.

Asimismo, han respaldado el plan de la compañía el 96,11% de los acreedores del 'Junior Old Money' asistentes a la asamblea de bonistas; del 100% de los acreedores del 'Rolled Over Debt'; y del 100% de los acreedores 'A3T Convertible Bond'.

PLAN DE RESCATE.

El pasado mes de agosto, Abengoa culminó la firma del acuerdo con sus acreedores, que le permitiría esquivar la amenaza de quiebra que existía sobre la empresa ante la falta de liquidez que sufría, con la obtención de nueva financiación, así como la reestructuración de su deuda para cumplir su plan de negocios actualizado.

Después de retrasarse en varias ocasiones la resolución final de la firma, el grupo alcanzó un acuerdo que le permitía poder seguir adelante.

Así, Abengoa, que en 2016 ya esquivó el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros, cerraba un nuevo plan de 'rescate' financiero, el tercero en los últimos años, tras los de 2017 y 2019.

ABENEWCO 1, LA SOCIEDAD CABECERA.

El acuerdo supone que AbenewCo 1, que es la sociedad cabecera de todos los negocios y para cuyas necesidades se deberán usar exclusivamente todos estos nuevos fondos, recibirá un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que se ha solicitado la garantía del ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19, que será nueva liquidez.

Además, se suscribirá una nueva línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, todo ello con el objeto de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por AbenewCo 1 hasta finales de 2021. Estas líneas de avales cuentan con la cobertura de Cesce por un 60% del tramo internacional.

Adicionalmente, está previsto que la Junta de Andalucía también aporte 20 millones de euros adicionales en este plan de rescate, que está todavía pendiente.

Abengoa S.A. ostentará una participación minoritaria del 2,7% (post dilución) en el capital social de la nueva sociedad AbenewCo 1, sobre la que se articulará la reestructuración de la compañía para garantizar su viabilidad con el nuevo plan de rescate, si logra solventar su situación de desequilibrio patrimonial.