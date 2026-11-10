Abierta la Convocatoria de los Premios Tiflos de Periodismo del Grupo Social ONCE

Imagen de archivo. - ONCE

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE mantiene abierto el plazo de admisión de trabajos para la 29 edición de sus Premios Tiflos de Periodismo, centrados en las información social, en sus distintas categorías de Prensa Escrita, Radio, Televisión y Periodismo Digital, con una dotación económica de 9.000 euros para cada uno de los ganadores que mejor haya plasmado el enfoque informativo social relacionado con las personas con discapacidad.

El premio se concederá a los trabajos publicados en medios de comunicación del Estado español que, en opinión del jurado, mejor exalten los valores relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales que, en ocasiones, impone la sociedad, según ha subrayado la Fundación en una nota de prensa.

Los trabajos podrán presentarse en cualquier lengua oficial del Estado, teniendo en cuenta que los que se presenten en una lengua distinta al castellano deben aportar la correspondiente traducción, para facilitar la labor del jurado. Los Premios Tiflos de Periodismo tendrán cuatro apartados --Prensa Escrita, Radio, Televisión y Periodismo Digital--, teniendo como condición que un mismo trabajo no podrá optar a dos categorías diferentes. No podrán participar en esta edición las personas ganadoras de la edición inmediatamente anterior, aunque sí podrán hacerlo los medios de comunicación en los que se publicaron o emitieron los trabajos ganadores.

Los trabajos no tendrán extensión ni formato predeterminados, y serán un máximo de cuatro en cada categoría. En caso de enviarlos por correo postal se remitirán al Consejo General de la ONCE, Dirección de Comunicación, Imagen y Marca del Grupo Social ONCE, calle de La Coruña, 18, 28020 Madrid, haciendo constar en el sobre que se dirigen a los 'Premios Tiflos de Periodismo'.

Igualmente, en el interior se hará constar el nombre, domicilio, teléfono, fax (en el caso de que lo tuviera) y correo electrónico, así como el medio y la fecha en los que ha sido publicado o emitido el trabajo concursante. Los trabajos de televisión pueden enviarse en formato DVD o mediante enlace a alguna plataforma digital del medio. Los de prensa digital, mediante un enlace al trabajo presentado. Los trabajos de radio se pueden enviar mediante enlace a alguna plataforma digital del medio o grabado en USB en formato mp3, mientras que los de prensa se pueden remitir en formato PDF. Para estas opciones, se utilizará el correo electrónico gabinetedeprensa@once.es, indicando en el Asunto Premios Tiflos de Periodismo.

En todos los casos se incluirá un archivo con el nombre, domicilio, teléfono, fax (en el caso de que lo tuviera) y correo electrónico, así como el medio y la fecha en los que ha sido publicado o emitido el trabajo concursante. La fecha de recepción de los trabajos, que deberán haber sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, finalizará el 30 de enero de 2027.

El jurado estará integrado por destacadas personalidades del periodismo y un representante de la ONCE (sin voto), dando a conocer su fallo inapelable no más tarde del último día hábil del mes de julio de 2027. Los participantes en cualquiera de las modalidades de estos Premios Tiflos deberán incluir en su candidatura un ejemplar firmado del consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales.