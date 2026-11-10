Gavira presenta el Buzón de Desregulación: "Que los andaluces no se resignen y nos ayuden a combatir la burocracia"

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha informado este martes de la puesta en marcha del Buzón de Desregulación, en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha informado este martes de la puesta en marcha del Buzón de Desregulación, un canal que permite comunicar las dificultades que ciudadanos, autónomos, empresas, colegios profesionales y ayuntamientos encuentran en determinados trámites administrativos, así como plantear propuestas para simplificarlos.

"No queremos que los andaluces se resignen a padecer la burocracia, sino que nos ayuden a combatirla", ha indicado Gavira, durante una comparecencia en Cádiz ante los medios de comunicación para informar de la puesta en funcionamiento del Buzón de Desregulación, al que se puede acceder a través del enlace https://juntadeandalucia.es/organismos/turismojusticiadesreg... cionlocal/areas/desregulacion/buzon.html#toc-acceder-al-buzon.

"Una herramienta muy sencilla, pero que tiene una ambición muy importante y es que sean los propios andaluces quienes digan a la administración la burocracia que le sobra", ha añadido el vicepresidente segundo de la Junta.

"Queremos que los andaluces nos digan directamente qué burocracia les sobra. Nadie conoce mejor los obstáculos de un trámite que quien tiene que enfrentarse a él", ha señalado Gavira, que ha defendido que "la administración debe adaptarse a los ciudadanos, y no los ciudadanos a la administración". Ha lamentado que los autonómos andaluces pierdan "28 días al año en su relación con la administración", una cifra que supone un total de "136 millones de horas anuales".

Gavira ha subrayado que "el tiempo de los andaluces vale mucho más que el papeleo innecesario" y ha puesto como ejemplos las gestiones repetitivas, la documentación que ya obra en poder de la administración y los plazos que pueden dificultar la actividad de autónomos y empresas. Ha puntualizado que la desregulación podría lograr en Andalucía un incremento de la actividad económica que ha cifrado en 2.000 millones de euros al año.

FUNCIONAMIENTO DEL BUZON

En cuanto al funcionamiento del nuevo Buzon, a través del enlace habilitado en la web de la Junta de Andalucía, cualquier persona o entidad puede trasladar una propuesta relacionada con una norma, requisito o trámite administrativo que considere innecesario, repetitivo o excesivamente complejo.

En su aportación puede describir el problema que encuentra, explicar cómo le afecta y sugerir una posible solución. No es necesario contar con conocimientos jurídicos ni identificar el número o la denominación exacta de la norma. Las propuestas recibidas serán estudiadas por los órganos competentes para valorar posibles mejoras dentro de las competencias autonómicas.

El Buzón complementa el I Plan de Calidad y Simplificación Normativa 2026-2027, que contempla la revisión de 461 normas, la simplificación de 377 procedimientos administrativos y la comprobación de la información de otros 946 procedimientos. Su desarrollo implica a las distintas consejerías, cuyos representantes han iniciado trabajos de coordinación para identificar obstáculos y oportunidades de mejora.

La Junta parte de un inventario histórico de 16.460 disposiciones normativas, de las que 10.682 figuran como vigentes. El objetivo de la revisión no es eliminar normas de forma indiscriminada, sino detectar las que hayan quedado obsoletas, las duplicidades y las exigencias que puedan simplificarse manteniendo las garantías legales. "Simplificar no significa eliminar derechos ni reducir garantías. Significa mantener las garantías necesarias y eliminar obstáculos que no aportan valor", ha afirmado el vicepresidente segundo.

Gavira ha animado a ciudadanos, autónomos, pymes, organizaciones empresariales, colegios profesionales y ayuntamientos a utilizar esta herramienta: "Queremos que nos cuenten qué trámite les hace perder tiempo, qué documento les obligamos a presentar innecesariamente y qué procedimiento creen que podemos mejorar", ha explicado.

De esta manera, según ha añadido, "cualquier ciudadano, autónomo, ayuntamiento, empresa, colegio profesional, cualquier institución" pueda decir a través de este Buzón "qué norma, requisito o procedimiento le complica innecesariamente la vida". "Nadie conocer mejor los trámites que quienes lo padecen", ha apostillado el vicepresidente segundo antes de recordar que "no es necesario tener conocimientos jurídicos" para usar el nuevo Buzón.

"La desregulación no puede quedarse en un anuncio: tiene que notarse cuando un ciudadano realiza una gestión, cuando un autónomo pone en marcha su negocio o cuando una empresa solicita una autorización", ha sentenciado Gavira.