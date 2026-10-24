Abierta hasta el día 29 en la Fundación Gala la primera exposición de Frédéric Bruly Bouabré en España

Obra del artista marfileño Frédéric Bruly Bouabré de 'La escritura dibujada', en su primera exposición en España, en la Fundación Antonio Gala de Córdoba. - FUNDACIÓN ANTONIO GALA

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Galería Espacio Gala de la Fundación Antonio Gala de Córdoba acoge hasta el día 29 de octubre 'La escritura dibujada', la primera exposición en España del artista marfileño Frédéric Bruly Bouabré. La muestra acerca al público cordobés la obra de una de las figuras más destacadas del arte africano contemporáneo.

Organizada por la Fundación Antonio Gala en el marco de su convenio con Círculo África, la exposición reúne más de 150 dibujos de la Colección Pi Fernandino, realizados entre 1979 y 2009. El recorrido se completa con fotografías del artista, un vídeo documental y la edición facsímil 'Knowledge of the World', integrada por 190 pictogramas, según destacan desde la Fundación.

Al respecto, nacido en Costa de Marfil en 1923 y fallecido en 2014, Bouabré desarrolló una obra profundamente vinculada a las tradiciones de su pueblo.

Entre los principales hitos de la trayectoria de Frédéric Bruly Bouabré destacan la presentación de su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, su nombramiento como Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de Francia y la concesión de los premios de la Bienal de Dakar, Kora All Africa y de la Fundación Ford.