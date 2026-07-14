Abierta en Granada la II convocatoria de artistas para la exposición 'Ritmo y Resonancia' de Espacio Caja Sonora

Exposición 'Ritmo y Resonancia' . - ESPACIO CAJA SONORA

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Espacio Caja Sonora abre una convocatoria colaborativa de artistas para participar en la segunda parte de la exposición 'Ritmo y Resonancia - R&R (Edición Otoño 2026)', que se celebrará en el Museo de la Memoria del Centro Cultural CajaGranada entre noviembre de 2026 y febrero de 2027.

Esta convocatoria constituye la continuación de un proyecto expositivo ya iniciado, dando continuidad a la exposición 'Ritmo y Resonancia - R&R' actualmente abierta al público en Espacio Caja Sonora y ampliando su relato mediante la incorporación de nuevas voces, miradas y propuestas artísticas.

Tras una primera parte que reunió a artistas de referencia nacional e internacional y que sirve como punto de partida de este proyecto, esta segunda convocatoria busca incorporar nuevos talentos y ampliar las resonancias de una investigación artística que continuará desarrollándose en futuras ediciones.

Esta muestra propone una reflexión contemporánea sobre el ritmo y la resonancia como fuerzas capaces de conectar disciplinas, generar vínculos culturales y activar procesos de transformación social.

La convocatoria está dirigida a artistas emergentes, de manera individual o colectiva, interesados en desarrollar propuestas que dialoguen con la música desde otros ámbitos creativos.

Se valorarán especialmente aquellos proyectos que se alineen con el marco conceptual de la exposición y que exploren la capacidad del sonido para atravesar, inspirar y transformar otros lenguajes artísticos.

Se admitirán proyectos ya producidos o de nueva creación pertenecientes a disciplinas como las artes plásticas, fotografía, ilustración, diseño gráfico, arquitectura, poesía, literatura, vídeo, videoarte o instalación.

Las obras seleccionadas formarán parte de una muestra colectiva comisariada por profesionales del ámbito artístico, en la que se reunirán hasta quince artistas mediante un proceso que combina convocatoria pública y dinámicas de mentoría vinculadas a la edición anterior del proyecto.

La selección valorará la coherencia conceptual con la temática propuesta, la calidad artística, la innovación y la adecuación técnica al espacio expositivo.

Las candidaturas deberán enviarse a comunicacion@espaciocajasonora.org, indicando en el asunto 'Exposición ECS Otoño 2026-nombre artístico', e incluyendo un dossier en PDF (máximo 5 páginas) con la descripción conceptual del proyecto, necesidades técnicas, imágenes o materiales de referencia, breve biografía artística y datos de contacto.

Desde el 22 de mayo de 2026 se puede visitar gratuitamente 'Ritmo & Resonancia - R&R', una muestra colectiva que reúne la obra de veintidós artistas de diferentes disciplinas para explorar la profunda relación entre la música y las distintas vertientes creativas.

Albergada en la primera planta del Museo de la Memoria de Andalucía (Centro Cultural CajaGranada, Avenida de la Ciencia, 2, Granada) la exposición se articula en torno a la idea de encuentro y mezcla entre frecuencias, lenguajes y formas de expresión.

Desde esta premisa, propone una reflexión sobre el fenómeno de excitación, emoción y movimiento que surge cuando confluyen distintos ámbitos artísticos, y cómo la música actúa como elemento transversal en todos ellos.

El Espacio Caja Sonora es un proyecto cultural impulsado por la Fundación Miguel Ríos, CajaGranada Fundación y el Ayuntamiento de Granada.

Este espacio busca ser un referente en la promoción de la música popular urbana y la innovación tecnológica en la música, ofreciendo un lugar de encuentro y reflexión para músicos, expertos y amantes de la música en Granada y más allá.