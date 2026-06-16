Abiertas las inscripciones para la VIII edición del Campus Innovaction Covap

Participantes en una edición anterior del Campus Innovaction Covap. - UCO

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campus Innovaction Covap, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y Fundecor, ya tiene abierto el plazo de inscripciones para su octava edición, consolidándose como una de las experiencias formativas más relevantes para jóvenes universitarios interesados en innovación y emprendimiento en el sector agroalimentario.

Según ha indicado la UCO en una nota, hasta el 30 de junio, estudiantes de máster o egresados universitarios de los cursos académicos 2023/2024 y 2024/2025 que estén cursando o hayan cursado sus estudios en una universidad española pública o privada, podrán solicitar su plaza en un programa que ha formado a más de 280 talentos en ediciones anteriores.

El campus organizado por Covap, Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches, en colaboración con la Universidad de Córdoba y Fundecor, ofrece "mucho más que una experiencia formativa convencional", pues se trata de "un espacio donde la creatividad, la tecnología y la voluntad de transformación convergen en un propósito común: resolver retos reales de la industria agroalimentaria del futuro".

Así, durante cuatro intensos días, del 20 al 23 de julio de 2026, en las instalaciones de Covap en Pozoblanco, los 40 jóvenes seleccionados vivirán una inmersión profunda en innovación, sostenibilidad, transformación digital e inteligencia artificial.

En esos cuatro días, los participantes pasan de la teoría a la práctica de forma progresiva. Las sesiones formativas con expertos del sector sientan las bases sobre innovación y tendencias, pero es en el trabajo de equipo donde realmente ocurre la transformación: cada joven se enfrenta a desafíos concretos que Covap plantea, debe colaborar con compañeros de diferentes carreras y disciplinas, y aprende a iterar sus ideas en tiempo real basándose en la retroalimentación de sus mentores.

El cierre en formato 'pitch' es especialmente valioso porque replica exactamente cómo funciona en la empresa real defender tu propuesta, argumentar por qué funciona, y convencer a un jurado crítico. Para los ganadores, esta experiencia se traduce en cuatro meses de prácticas remuneradas en Covap, donde tienen la oportunidad de implementar lo aprendido en un entorno profesional real.

Más allá de los premios económicos, todos los participantes se van con una red de contactos en el sector, habilidades de innovación aplicada y, sobre todo, la confianza de saber que pueden resolver problemas complejos trabajando en equipo.

Para participar, los interesados pueden inscribirse a través de la web 'https://www.campusinnovactioncovap.es/'. Los requisitos son sencillos: ser estudiante de último curso de grado, estudiante de máster, o egresado de los cursos académicos 2023/2024 y 2024/2025 de universidades públicas o privadas ubicadas en territorio español. La cuota de participación es de 30 euros, que incluye la gestión de matrícula, un pack de bienvenida, alojamiento en Pozoblanco, manutención completa, transporte interno y desplazamiento de ida y vuelta entre Córdoba y las instalaciones de Covap.

Se trata de una oportunidad para jóvenes que buscan experiencia práctica en un sector en transformación, donde la innovación es clave y donde descubrirán que los problemas complejos se resuelven cuando se trabaja con pasión, rigor y el acompañamiento adecuado.