Abierto hasta el 4 de diciembre el plazo para participar en el Concurso de Belenes Ciudad de Jaén

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato municipal de Cultura, ha convocado el Concurso de Belenes Ciudad de Jaén 2025, cuyo plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 4 de diciembre.

El objetivo de este certamen es contribuir a la promoción de las manifestaciones culturales de arraigo y tradición como el belenismo, de modo que puedan ser contempladas tanto por los jiennenses, como por los turistas que visitan la ciudad, y además incentivar a las generaciones futuras a una progresiva filiación para que cultiven esta creatividad artística, según ha informado este viernes el Consistorio.

Pueden participar todo tipo de instituciones de carácter público y privado y se han establecido cinco categorías, que se recogen en las bases. Están disponibles para su descarga en el apartado Anuncios de la página web del Ayuntamiento de Jaén, desde el que se ha recordado que el belenismo fue declarado Manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial por el Ministerio de Cultura en 2022.

Las categorías son asociaciones (vecinales, cívicas, voluntariado, gremiales, etcétera), instituciones (organismos, entidades, parroquias, hermandades y cofradías), familias y particulares; establecimientos comerciales y centros docentes. Cada una de ellas estará dotada con tres premios: un primero de 500, un segundo de 200 y un tercero de 100 euros.

El jurado podrá declarar desierto cualquier tipo de premio, al considerar que no reúnen los niveles mínimos de calidad exigibles. Su dictamen se basará "en criterios formales, estéticos y éticos, donde predominarán como características fundamentales la laboriosidad, presentación y ornamentación general, estilos diversos, calidad de iluminación y tamaño, siendo exigible que dispongan de un mínimo de un metro cuadrado de extensión superficial".

Los belenes participantes deberán constar al menos de dos escenas bíblicas, "siendo respetuosos y en armonía con la tradición popular, así como con la ética y estética litúrgica".

El jurado estará compuesto por miembros cualificados y cuenta con la participación de la Asociación de Belenistas Santo Rostro de Jaén y realizará las visitas para baremación los belenes entre los días 9 y 18 de diciembre.