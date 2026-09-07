Abierto el plazo de matrícula del programa universitario Aula Abierta del curso 2026-2027 en la sede de Jaén

Cartel del programa universitario Aula Abierta. - UJA

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén (UJA) ha abierto el plazo de matrícula del programa universitario Aula Abierta en su sede de la capital.

Este programa ofrece un espacio de formación, participación y encuentro destinado a mayores de 55 años que deseen profundizar en el ámbito del saber, según ha informado este lunes la institución académica.

Asimismo, esta iniciativa permite la formación permanente y promueve la calidad de vida y la madurez activa en el alumnado destinatario, que asume esta etapa de la vida con el gran desafío de dotar de sentido el tiempo del que ahora dispone.

En el caso de la sede de Jaén, el plazo de matrícula está abierto hasta el 11 de septiembre para la modalidad secuencial; para la modalidad no secuencial o de nuevo ingreso será del 14 al 18 de septiembre y para la modalidad libre (según la disponibilidad de plazas), del 21 al 22 de septiembre.

Con respecto al resto de sedes --Linares, Alcalá la Real, Andújar, Martos y Úbeda--, la matrícula para el alumnado del pasado curso estará abierta del 23 al 30 de septiembre y para el alumnado de nuevo ingreso del 1 al 7 de octubre.

Los seis cursos de Aula Abierta, con nombres de cumbres de la provincia de Jaén (Almadén, Jabalcuz, Mágina, Miramundos, Pandera y Yelmo), se desarrollan simultáneamente en la sede de Jaén capital. Cada uno incluye seis asignaturas y dos cursos monográficos, que son impartidos por profesorado de la Universidad de Jaén.

Además, el programa se imparte en las sedes de Alcalá La Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda. De este modo, está presente en la provincia y se integra en el entorno territorial. En estos municipios, el programa incluye tres asignaturas y dos cursos monográficos. Estos cursos seguirán rotando por las distintas sedes hasta completar los seis que conforman el programa.

El programa universitario Aula Abierta de la Universidad de Jaén para el curso 2026-2027 se impartirá de forma presencial desde octubre de 2026 hasta mayo de 2027. Se puede obtener más información consultando la página web de la Universidad de Jaén https://www.ujaen.es/servicios/cultura/aula-abierta