Abierto el plazo para participar en el sorteo de la Carroza de la Cultura de la Cabalgata de Reyes de Granada 2027

Archivo - Cabalgatas de Reyes Magos de Granada . Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada abrirá el próximo 4 de noviembre el plazo de inscripción para participar en el sorteo de las 15 plazas disponibles en la Carroza de la Cultura, que formará parte de la Cabalgata de Reyes Magos de 2027.

Con esta iniciativa, el Consistorio ofrece a los niños y jóvenes granadinos la oportunidad de vivir desde dentro una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas del calendario festivo de la ciudad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 4 al 14 de noviembre, y podrán participar todos aquellos niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años que estén empadronados en Granada. Las solicitudes deberán formalizarse a través de la página web oficial del Ayuntamiento de Granada.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, el 23 de noviembre se celebrará el sorteo de las 15 plazas, que permitirá seleccionar a los menores que tendrán la oportunidad de formar parte del cortejo de Sus Majestades los Reyes Magos el próximo 5 de enero.

La Carroza de la Cultura vuelve a situar la identidad cultural de Granada en el corazón de una de sus tradiciones más queridas, ofreciendo a los más jóvenes un espacio de participación en una celebración que cada año reúne a miles de familias en las calles de la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por reforzar el carácter participativo de la Cabalgata de Reyes, haciendo que los niños y jóvenes granadinos sean también protagonistas de una jornada especialmente significativa para la ciudad.

Asimismo, la presencia de la cultura en el cortejo de Reyes conecta esta celebración con la riqueza patrimonial, artística y cultural de Granada y con la aspiración compartida de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.