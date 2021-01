Abren expediente a inspector policial del aeropuerto de Granada por la gestión de un vuelo con inmigrantes de Canarias

GRANADA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría Provincial de Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario al inspector responsable del puesto fronterizo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, en Chauchina, en el área metropolitana granadina, para determinar si existe responsabilidad o no en su actuación en la gestión de la llegada de un vuelo con inmigrantes procedente de Canarias el pasado 14 de diciembre.

Así lo ha confirmado Europa Press en fuentes oficiales, después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lo haya denunciado en un comunicado en que ha detallado que se trata de un expediente disciplinario a este funcionario por supuestamente "no identificar a los ciudadanos magrebíes que llegaban" en dicho vuelo.

Según el SUP, esta medida, que ha mantenido que "pretende sancionar a quien se limitó a aplicar la normativa vigente", es "incompatible" tanto con las restricciones que en materia de identificaciones establece la ley de protección de la seguridad ciudadana, como con la interpretación operativa que de la diligencia de identificación hace la Secretaría de Estado de Seguridad.

El elemento desencadenante del expediente fue la llegada al aeropuerto de Granada de un vuelo procedente de Gran Canaria, el pasado 14 de diciembre, entre cuyos pasajeros se encontraban una decena de personas de origen magrebí y subsahariano, después de que en días anteriores una llegada similar fuera el desencadenante de una polémica entre instituciones por la gestión de la crisis migratoria por el Gobierno.

El SUP ha explicado también que, "solo una semana antes, el inspector al que ahora se pretende sancionar había recibido una nota interior" en la que se instaba a "la comprobación de la existencia de posibles conexiones criminales en los flujos de personas que llegasen al aeropuerto", y se citaban "como elementos de actuación policial la normativa sobre identificación de personas que, precisamente, es la que restringe esta práctica policial a unos requisitos muy tasados que no se dieron".

Así, y siguiendo las instrucciones que había recibido, según prosigue el SUP, el inspector al mando del puesto fronterizo "dispuso realizar comprobaciones en las listas de pasajeros de los vuelos, detectándose ciudadanos con rasgos magrebíes a los que se observó abandonando el aeropuerto en medios de transporte públicos, como otros pasajeros, sin que ningún vehículo privado acudiera a recogerles en lo que, en ese caso, habría sido un claro indicio de organización criminal como la que se había ordenado detectar".

EL SUP PIDE EL ARCHIVO

Para el sindicato, que ha defendido la legalidad de la actuación del funcionario, el expediente disciplinario abierto contra el jefe del puesto fronterizo del Aeropuerto de Granada por los hechos relatados es "censurable, inoportuno y se enfrenta a una pluralidad de normas y protocolos tan claros y estrictos sobre aquello que se pretendía realizara el inspector", por lo que solo cabe "exigir su inmediato archivo".

"Cumplir la legalidad vigente no puede ser motivo de censura disciplinaria en Policía Nacional y menos cuando en el citado vuelo que llegaba a Granada con ciudadanos magrebíes procedentes de Canarias no se producían elementos objetivos y acreditables que permitieran llevar a cabo actuaciones de identificación y control documental por la posible comisión de delitos o infracciones", ha concluido el SUP.