Absuelto el exalcalde de Láchar (Granada) del delito de daños a un monolito a Julio Anguita

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe (Granada) ha absuelto al exalcalde socialista de Láchar, Pedro Sánchez, del delito leve de daños a un monolito en homenaje a Julio Anguita por el que fue juzgado hace unos días a raíz de una denuncia de la actual alcaldesa, Elizabeth Barnés, de IU.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se descarta que el exregidor quisiera dañar de forma intencionada la escultura o que actuara por "motivaciones políticas" cuando, en junio de 2024, ordenó a los trabajadores municipales que cortaran una estrella de cinco puntas en la parte superior del monolito, situado en la plaza Julio Anguita de la localidad.

El exregidor socialista manifestó en el juicio que lo hizo por la queja de un vecino sobre "el peligro" de las puntas de la estrella, con las que su sobrina se había causado daños en la cabeza, versión que refrendó en Sala el que fuera en ese momento concejal de Urbanismo.

En consecuencia, la titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia estima que cuando el socialista ordenó el corte de la escultura no quería de forma intencional "producir desperfectos en la misma" y descarta que actuara "por motivaciones políticas", considerando "insuficiente" el "mero hecho" de que tomara esta decisión después de que se presentara contra él una moción de censura".

Agrega la sentencia, que avanza el diario Ahora Granada, que el coste de reposición de la escultura a su estado original asciende a 125 euros y que la estrella cortada se conserva en dependencias municipales; sin que haya razón para considerar que la reparación propuesta por la perito judicial vaya a resultar "una chapuza, como así parece entender la persona que emitió el presupuesto de reposición de la escultura aportado por el Ayuntamiento de Láchar en el acto del juicio". Contra esta sentencia cabe recurso.