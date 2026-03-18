Absuelven al subinspector investigado al no quedar probado que manipuló la pulsera antimaltrato

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GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juzgado ha absuelto al subinspector de la Policía Local de Granada que fue juzgado este pasado lunes acusado de romper la orden de alejamiento respecto a su exmujer al no quedar acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que le fue colocada.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, se precisa que en julio de 2023 se prohibió al agente aproximarse o comunicarse con su mujer y, en septiembre de ese año, se dispuso el control telemático mediante dispositivo GPS, con ampliación de la distancia de exclusión y expresa advertencia penal.

No obstante, el titular de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada no considera acreditado que el 13 de julio "mudara su brazalete", que el 12 de agosto de 2024 se separara de él ni que el 21 de septiembre de 2024 lo rompiera, como señalaban la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima.

La defensa del agente, ejercida por el letrado Domingo Domingo, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que su cliente haya tenido que pasar por la "pena de banquillo" cuando "había documentación que acreditaba su inocencia".

"Hemos acreditado que en ningún momento mi cliente ha manipulado la pulsera de control, ni ha realizado ningún quebrantamiento de la orden de alejamiento", ha resaltado el letrado.

La Fiscalía solicitaba que el subinspector fuera condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral.

La acusación particular pedía la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, era "perfectamente conocedor" de lo que está haciendo.

El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.