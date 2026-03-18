La Junta nombra a Jaime Mora comisionado por el accidente de Adamuz y apoya a las víctimas que se movilizarán el viernes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), preside en Huelva la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. A 18 de marzo de 2026 en Huelva (Andalucía, España). El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía traslada este miércoles 18 de m- María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Consejo de Gobierno, reunido este miércoles en Huelva cuando se cumplen dos meses del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos, además de numerosos heridos de los que aún quedan tres hospitalizados, ha propuesto el nombramiento de Jaime Mora para estar al frente del comisionado para víctimas de este siniestro que ha constituido la Junta.

Moreno ha realizado este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que, de manera excepcional, se ha celebrado en Huelva al hilo de dicha efeméride y con motivo del acto de colocación de la primera piedra del Hospital Materno-Infantil de la capital onubense, donde también se ha hecho eco de la manifestación que víctimas del accidente de Adamuz agrupadas en una asociación han convocado para este viernes, 20 de marzo, en Huelva, y que la Junta respalda, según ha venido a señalar el presidente.

Juanma Moreno ha remarcado que "Huelva ha sido el epicentro de los damnificados de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz", y ha subrayado que las familias de los 46 fallecidos "siguen esperando conocer la verdad de lo ocurrido".

"Quieren transparencia, y desde luego desde el Gobierno andaluz nos sumamos a esa reivindicación" y para pedir "información, sobre todo para que una catástrofe de esa naturaleza no vuelva a ocurrir no solamente en Andalucía, sino en ningún punto de la geografía", ha indicado el presidente, que ha remarcado que la Junta va a "estar al lado de las víctimas".

Con ese objetivo, según ha proseguido Moreno, el Consejo de Gobierno ha acordado constituir una comisión de seguimiento que va a "seguir el estado en el que están las víctimas desde el punto de vista sanitario, social y también psicológico, para hacer un acompañamiento a las familias desde la administración andaluza, y también para velar por sus intereses".

En ese punto, ha subrayado que la Junta ha acordado personarse como acusación popular en la investigación judicial abierta para esclarecer este suceso, como lo habían "solicitado" los familiares de las víctimas, según ha agregado Moreno, quien ha defendido la propuesta de nombramiento de Jaime Mora como "responsable institucional" de dicho comisionado, y ha recordado que en 2024 fue designado también por el Gobierno andaluz como comisionado para el Acuerdo de Doñana.

Moreno ha defendido que Jaime Mora "tiene una experiencia y un notable éxito en la gestión", además de "mucha cintura" y "capacidad de escucha", según ha abundado el presidente, que ha remarcado que, a partir de ahora, el nuevo comisionado "se pondrá a disposición de todos los familiares" de las víctimas del accidente.

El presidente de la Junta ha aprovechado además la rueda de prensa para "agradecer el trabajo" realizado por alcaldes de la provincia de Huelva y por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que "ha sido el interlocutor de los peores momentos de aquel drama, y el que ha tenido el contacto directo con los familiares" de las víctimas del accidente en el "día a día", según ha destacado Moreno.

NUEVO COMISIONADO

Cuando, en septiembre de 2024, fue nombrado como comisionado para el Acuerdo de Doñana, Jaime Mora Fernández de Marcos (Madrid, 1979) ocupaba el cargo de secretario general provincial en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva, posición que desempeñaba desde 2019.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 2002. Su especialización se complementa con un diploma en estudios de Derecho Constitucional (2004) y un postgrado en Derecho Constitucional, ambos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid, donde finalizó sus estudios de doctorado. Además, ha completado un Máster en Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades, así como un Máster en Asesoría Jurídica.

Desde la Junta se destacó tras su nombramiento como comisionado para el Acuerdo de Doñana que su carrera profesional ha sido diversa dentro del sector público, de forma que ha desempeñado funciones de asesoría jurídica en diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía desde 2005, destacando su labor en la Consejería de Empleo, donde actuó como Letrado Conciliador y secretario provincial del Sercla, entre 2005 y 2007.

Mora fue asesor jurídico para la Consejería de Presidencia en Huelva entre los años 2007 y 2017, así como asesor jurídico de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva desde 2017 a 2019. También ha sido profesor en la Universidad de Huelva (de 2017 a 2019), impartiendo la asignatura de Teoría de las Relaciones Laborales en Ciencias del Trabajo.