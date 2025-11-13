La Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se presenta en la Universidad de Córdoba

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este jueves la presentación oficial de la Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España (Acafde). La Academia, constituida en 2018 y con sede en Madrid, nació para unir, fomentar y difundir las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, promoviendo la investigación, la formación y la colaboración institucional en todo el país.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, la Acafde es una corporación científica de derecho público, dotada de personalidad jurídica y capacidad de obrar. Su objetivo es aglutinar las distintas ciencias que concurren en la Educación Física y el Deporte, interrelacionadas para favorecer el desarrollo integral de la persona desde los planos físico, psicosocial y moral.

La Acafde tiene como misión asesorar a las administraciones públicas --Gobierno de España, comunidades autónomas y entidades locales-- en todos los asuntos relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD), y fomentar la investigación, la formación y la divulgación científica en este ámbito.

En la presentación han intervenido rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el presidente de la Acafde, Manuel Guillén, y el presidente de la Real Academia de Córdoba, Bartolomé Valle.

En este contexto, el rector ha destacado "la importancia de que Córdoba vuelva a ser escenario del nacimiento de una institución nacional que combina ciencia, educación y deporte. La Universidad de Córdoba siempre ha apostado por el conocimiento aplicado al bienestar y la formación integral de las personas, y esta Academia representa un paso decisivo en esa dirección".

Por su parte, el presidente de la Acafde, Manuel Guillén, ha recordado que "la Academia nace con la vocación de unir, fomentar la tolerancia y promover el respeto en el ámbito de la Educación Física en España", añadiendo que este proyecto "es fruto de muchos años de trabajo y del compromiso de quienes creemos que el deporte, además de salud, es ciencia, cultura y educación".

Finalmente, el presidente de la Real Academia de Córdoba, Bartolomé Valle, ha resaltado que "la creación de la Acafde supone un nuevo hito en la proyección científica y académica de Córdoba, una ciudad con una larga tradición en la creación y promoción de instituciones que impulsan el saber y el conocimiento en todas sus vertientes".