Un acertante de la Bonoloto gana más de cuatro millones de euros con un boleto validado en La Carolina (Jaén)

Archivo - Una persona compra un boleto de Lotería. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

LA CAROLINA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 24 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 4.385.175,45 euros al propietario de un boleto sellado en la localidad jiennense de La Carolina.

En concreto, el boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 41.965 de la citada localidad, situado en la Glorieta Derecha, 11, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) hay tres boletos acertantes, premiados con 60.300,52 euros cada uno, validados uno en Barcelona y dos en Vigo (Pontevedra).

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha estado formada por los números 27, 23, 45, 21, 39 y 07. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.063.839,50 euros.