Un acertante de la Bonoloto gana más de dos millones con un boleto validado en Ardales (Málaga)

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este domingo, 30 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 2.512.041,17 euros al propietario de un boleto sellado en la localidad malagueña de Ardales.
En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 del citado municipio, situada en la Calle Real, 30, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Erandio (Bizkaia), situada en C.C. Carrefour Erandio Lataondo Bidea, 2 L-9.