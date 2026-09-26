Un acertante de San Enrique de Guadiaro (Cádiz) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 25 (EUROPA PRESS)
El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 25 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en San Enrique de Guadiaro (Cádiz).
Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GHG20323, ha sido validado en el Despacho Receptor nº22.755, situado en San Enrique, 52.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 25 de septiembre, ha estado formada por los números 12, 11, 38, 15 y 49. Las estrellas son 10 y 12. La recaudación ha ascendido a 83.129.994,20 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en Reino Unido.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de Sán Sebastián (Gipuzkoa), situada en Bermingham, 31.
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un Fondo Garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).