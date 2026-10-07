Un acertante Sevilla se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
SEVILLA 7 (EUROPA PRESS)
El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 6 de octubre, ha dejado un premio de un millón de euros Sevilla.
Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GMR43568, ha sido validado en la Administración nº 62, situada en Luis Montoto-Núcleo Santo Apóstol L-18.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 25 de septiembre, ha estado formada por los números 12, 11, 38, 15 y 49. Las estrellas son 10 y 12. La recaudación ha ascendido a 83.129.994,20 euros.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 6 de octubre, ha estado formada por los números 32, 18, 48, 22 y 41. Las estrellas son 10 y 8. La recaudación ha ascendido a 34.285.937,40 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 28 millones de euros.