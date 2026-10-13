El vuelco de un camión con granadas de mortero en Granada activa la fase de preemergencia

Vista del camión que transportaba granadas de mortero y que ha volcado en la carretera de El Fargue cuando las transportaba entre dos instalaciones de la Fabrica de Municiones de Granada.

Vista del camión que transportaba granadas de mortero y que ha volcado en la carretera de El Fargue cuando las transportaba entre dos instalaciones de la Fabrica de Municiones de Granada. - 112

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión en la A-4002, en Granada, que transportaba granadas de mortero de la Fábrica de Municiones de Granada y ha perdido parte de la carga ha obligado a cortar la vía y establecer un perímetro de seguridad, según han confirmado a Europa Press fuentes del operativo.

La Junta de Andalucía ha activado la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas, según ha informado el 112.

Fuentes de la Fabrica de Municiones de Granada consultadas por Europa Press han confirmado que el vehículo siniestrado realizaba un transporte entre dos instalaciones de la compañía. Además, detallan que se ha abierto una investigación a raíz del siniestro y que se están tomando fotografías del mismo para realizar un análisis de las causas del vuelco del vehículo.

El accidente se ha producido a las 14,00 horas cuando un camión ha perdido parte de la carga que transportaba cuando circulaba a la altura del kilómetro 4 en Granada capital. El material que transporta es granadas de mortero por lo que se ha procedido al corte de la vía en su totalidad.

El objeto fundamental del plan de emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías potencialmente peligrosas por carretera y ferrocarril en la Andalucía es el establecimiento de la estructura organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante las emergencias por accidentes en la comunidad, asegurando una mejor eficacia y coordinación en la intervención de los medios y recursos disponibles.

El centro coordinador ha alertado a la Guardia Civil y división de Tráfico, activándose también al Grupo de Desactivación de Explosivos, Policía Nacional, Bomberos de Granada, Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Parque de Maquinaria.

En estos momentos, la carretera permanece cortada en su totalidad y los operativos están trabajando para garantizar la seguridad en la zona. La EMA recomienda evitar la zona del accidente, mantener una distancia de seguridad y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos. Ante cualquier emergencia, se debe llamar al 1-1-2, teléfono gratuito disponible las 24 horas.