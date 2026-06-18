Activados en Jaén el dispositivo para personas sin hogar ante el calor y la red de refugios climáticos

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén activa este jueves el dispositivo especial para personas sin hogar ante altas temperaturas y la red de refugios climáticos, coincidiendo, además, con aviso amarillo por calor por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta medida este año se adelanta cinco días respecto a 2025 ante la previsión de un verano especialmente cálido y con el objetivo de reforzar la protección, la atención básica y la seguridad de los colectivos más vulnerables, según ha informado en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz.

La edil ha señalado la puesta a disposición de una red de refugios climáticos distribuidos por diferentes espacios municipales "para que la ciudadanía, especialmente las personas mayores, los niños y las niñas y otros colectivos vulnerables, puedan resguardarse durante los episodios de calor extremo".

Estos lugares disponen de climatización y acceso a agua potable, ofreciendo lugares seguros y confortables durante las horas de mayor intensidad térmica. Díaz ha explicado que el Ayuntamiento ha coordinado a distintas áreas municipales para elaborar un listado de instalaciones accesibles a la ciudadanía durante este periodo.

Además, ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones básicas frente al calor, entre ellas, "evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar protección solar y buscar espacios frescos y climatizados siempre que sea posible".

Por otro lado, la responsable de Servicios Sociales se ha detenido en las medidas dirigidas a las personas sin hogar, un colectivo que no siempre puede seguir las recomendaciones habituales para protegerse de las altas temperaturas.

Por ello, el Centro de Transeúntes, situado en la Carretera de Granada, "permanecerá abierto las 24 horas del día durante todo el verano". "El recurso dispone de 48 plazas y ofrecerá atención integral a las personas que lo necesiten", ha afirmado.

Junto a un espacio climatizado y acceso permanente a agua, el centro facilitará flexibilidad en las pernoctaciones, manutención, servicios de higiene y acompañamiento por parte de los profesionales que trabajan en estas instalaciones.

Aunque el Centro de Transeúntes presta servicio durante los 365 días del año, el Ayuntamiento activa este horario especial con motivo de las altas temperaturas para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de las personas más vulnerables durante los episodios de calor extremo.

UBICACIONES

Los refugios climáticos municipales se encuentran en el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo (plaza de la Merced), en los complejos deportivos de La Salobreja y Las Fuentezuelas, en la sede central del Patronato Municipal de Asuntos Sociales (calle Cerón), así como en los centros municipales de Servicios Sociales de Peñamefécit, Bulevar, Polígono del Valle, Magdalena y San Felipe.

Igualmente, están en los centros de participación activa --Andaluces de Jaén, Virgen de la Esperanza y Francisco Tudela--, en la sede del Imefe (calle San Andrés), en el edificio Emplaza (calle Bedmar del Polígono de los Olivares), en los mercados de abastos de San Francisco y Peñamefecit, en la sede central de la Universidad Popular (avenida de Andalucía, 47) y en los centros de barrios municipales Puerta de Martos, Santa Isabel, Polígono del Valle y El Recinto.