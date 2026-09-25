Activan una campaña de donaciones para reparar los daños de los terremotos en la Basílica de las Angustias de Granada

Cartel de la campaña de recogida de donaciones para reparar la basílica de las Angustias de Granada tras los terremotos. - HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Virgen de las Angustias de Granada ha puesto en marcha una campaña de recogida de donaciones para la reparación de los daños ocasionados por los terremotos de mediados de agosto en la basílica, que permanece cerrada mientras se desarrollan las obras necesarias para garantizar su seguridad.

La Basílica de Nuestra Señora de las Angustias se erige sobre una ermita de comienzos del siglo XVI, donde nació su Hermandad (1545), y es Iglesia Parroquial desde el año 1609. Su templo actual, de acusado carácter barroco, se concluyó en 1671. Ya por entonces se consideraba popularmente a la Virgen de las Angustias Patrona de Granada, lo que ratificó el papa León XIII en 1887.

Los terremotos de mediados de agosto causaron daños especialmente en la cúpula de la basílica y el tambor. La imagen de la Virgen ha sido trasladada a la Iglesia Parroquial del Sagrario, donde ha recibido los cultos religiosos en su honor durante todo el mes de septiembre y se prevé que permanezca allí hasta que las condiciones del templo permitan su regreso.

En este contexto, la hermandad acaba de activar una campaña de donaciones llamando a la "solidaridad" de todas las personas que quieran colaborar en la restauración y reparación de los "importantes" daños causados por la serie sísmica.

El colectivo se muestra convencido de que "entre todos" se puede "contribuir a recuperar y conservar este importantísimo lugar", al que destacan por ser "patrimonio de Granada y santuario abierto a la peregrinación de granadinos y foráneos".