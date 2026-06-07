Activan este domingo el carril en sentido contrario en la A44 de Granada para mejorar el tráfico de regreso de la costa

Vista de la carretera A-44 en el tramo comprendido entre Granada capital y la Costa Tropical. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

GRANADA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico de Granada tiene previsto este domingo 7 de junio la puesta en marcha de un carril en sentido contrario al habitual en la carretera A-44 entre los puntos kilométricos 158+500 y 143+520 y los puntos kilométricos 182+500 y 168+400 para aliviar la fluidez del tráfico en este eje viario entre la Costa Tropical y la capital granadina y su área metropolitana.

Según recoge la Subdelegación en un comunicado, esta medida tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de viaje durante el retorno desde la costa, manteniendo en todo momento tres carriles de circulación entre el punto kilométrico 182+500 (Motril) y el enlace de A-44 y GR-30 en Otura.

De esta forma se aumenta circunstancialmente la capacidad de la A-44 con conos en la calzada sentido Motril y se reforzará con señalización fija circunstancial los tramos de la A-44 afectados. Además, se informará de posibles itinerarios alternativos por medio de carros de señalización variable (PMV) y se vigilará mediante cámaras de circuito cerrado los puntos más sensibles del recorrido.

El carril especial va a estar operativo entre las 17,00 y las 22,00 horas, si bien estos horarios podrán ajustarse en función de las condiciones del tráfico.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Granada se recomienda a las personas usuarias de la vía extremar la precaución, respetar la señalización provisional y atender en todo momento las indicaciones de los agentes encargados de la regulación del tráfico.