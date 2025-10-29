Las actividades educativas de la Orquesta Ciudad de Granada contarán con más de 34.000 participantes esta temporada

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) ha presentado este miércoles en el Auditorio Manuel de Falla su programación de actividades educativas para la actual temporada 2025/26, en las que está previsto que participen más de 34.000 asistentes, principalmente niños y jóvenes, pero también profesores y adultos.

Los representantes institucionales del Consorcio Granada para la Música María José Martín, delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, Pilar Caracuel, diputada provincial de Cultura y Educación, y Encarnación González, concejala de Educación de la capital granadina, han desgranado las distintas actividades educativas.

Lo han hecho, según ha informado la OCG en una nota de prensa, coincidiendo con el primer programa didáctico de la temporada que tenía lugar en la mañana de este miércoles en dos sesiones, 'Al son de Cervantes', y que presenciarán esta semana más de 4.000 alumnos de educación infantil en las seis sesiones programadas, y que cuenta --conciertos didácticos y familiar-- con el patrocinio de Fundación Unicaja.

Su representante, Gema Domínguez, del área de artes escénicas de la Fundación Unicaja, ha asistido también a la presentación de unas actividades que incluyen conciertos didácticos y familiares, ensayos abiertos, cursos de formación para el profesorado, y las programadas por la Joven Academia de la OCG, entre otras.

La delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Granada, María José Martín, ha destacado la gran acogida de los conciertos didácticos de la OCG y ha subrayado la importancia de esta iniciativa "que une cultura y educación, acercando la música a las aulas y contribuyendo al desarrollo emocional y artístico del alumnado".

Gómez ha resaltado "la colaboración institucional entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación y Fundación Unicaja, que permite que esta iniciativa siga creciendo y llegando cada vez a más estudiantes de toda la provincia" y ha felicitado a la OCG "por mantener viva una labor educativa ejemplar durante más de tres décadas".

Por último, ha resaltado la colaboración entre instituciones como la OCG, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada "gracias a lo que podemos hacer realidad este proyecto año tras año". "La música es un lenguaje universal que potencia la creatividad, el pensamiento crítico y la sensibilidad emocional, y estamos comprometidos en apoyar todas las iniciativas que enriquezcan el desarrollo de nuestros estudiantes", ha concluido.

La concejala de Educación, Encarnación González, y la diputada provincial del ramo, Pilar Caracuel, han felicitado a la OCG por su actividad y su labor, señalando "la firme apuesta que desde todas las instituciones del Consorcio Granada para la Música se hace por iniciativas como ésta".

En ella "se comparte la música con la ciudadanía y se acerca a escolares y familias tanto de la capital como del resto de la provincia, en un proyecto didáctico de calado, donde se unen cultura y educación, y con una trayectoria que, edición tras edición, se consolida y hace imprescindible en la agenda cultural y educativa de Granada".

Las representantes institucionales han puesto así de relieve la cultura y la educación "sin etiquetas", y su valor en la transformación de la sociedad. En este punto se inserta el proyecto educativo de la OCG, y su importancia en esas edades a las que va destinada esta actividad, despertando en muchos casos la pasión por la música.

Por parte de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez ha destacado "la importancia de que la música forme parte de la educación desde las edades más tempranas, vital para crear una sociedad de futuro que tenga como base la cultura".

Desde la Fundación, entidad colaboradora de algunas de las actividades programadas, se ha agradecido al proyecto de la OCG su apuesta por la cultura y su afinidad tanto en valores sociales como educativos. Agradecimiento también que se ha hecho extensivo, desde todas las instituciones, a "todos los profesores, maestros y docentes de los más de 300 centros educativos solicitantes a alguna de las actividades que tendrán lugar a lo largo de la temporada".

Tres conciertos familiares, tres programas didácticos que se desarrollarán en 30 conciertos, siete ensayos abiertos, y cuatro sesiones de formación del profesorado cuyos alumnos asistirán a los programas didácticos son algunas de las actividades más destacadas que conforman la programación.