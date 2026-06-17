Activo un incendio en Soportújar (Granada) contra el que luchan tres grupos de bomberos y dos helicópteros

Imagen del incendio declarado pasadas las 13,00 horas en el paraje Las Hoyas del municipio granadino de Soportújar. A 17 de junio de 2026. - PLAN INFOCA

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal está activo en el paraje de Las Hoyas del municipio granadino de Soportújar, en la comarca de la Alpujarra, y donde ya se ha desplegado un equipo movilizado por el Plan Infoca integrado por tres grupos de bomberos y dos helicópteros.

Así lo ha dado a conocer en sus redes sociales el referido servicio de extinción de la Agencia de Emergencias de Andalucía que ha dado cuenta por primera vez de este incendio en torno a las 13,20 horas.

En ese primer momento de la declaración del fuego se incorporaron para luchar contra el mismo un helicóptero semipesado, un grupo de bomberos forestales, un vehículo autobomba, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.

Ya sobre las 14,00 horas el Infoca informado de la ampliación del ataque inicial, de forma que ahora actúan dos medios aéreos (un helicóptero ligero y uno semipesado), tres grupos de bomberos con el referido vehículo autobomba, así como dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental.