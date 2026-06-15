Actuación de urgencia en la Cañada de las Hazadillas tras las tormentas de este domingo en Jaén capital

Intervención de urgencia por las tormentas en la Cañada de las Hazadillas, en Jaén capital - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está actuando de urgencia en la Cañada de las Hazadillas tras las fuertes tormentas registradas durante la tarde de este domingo, que descargaron con especial virulencia en este paraje y provocaron importantes escorrentías en las laderas, ocasionando el corte de la carretera de acceso a este espacio natural.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha informado que durante la jornada del mismo domingo ya se llevó a cabo una actuación previa por parte de Policía Local y Bomberos, procediendo a la señalización de la zona y a la prohibición del acceso para garantizar la seguridad de los usuarios.

Desde este lunes, "los equipos de Mantenimiento Urbano están trabajando en las labores de limpieza y desescombro en todo el área afectada, unas tareas que se prolongarán durante varios días". De esta forma, y según las previsiones, en una primera fase se procederá a la retirada de lodos y barro, para posteriormente realizar la limpieza completa de la calzada y, finalmente, valorar la reconstrucción de los malecones dañados por la tormenta.

Padorno ha subrayado que el Ayuntamiento está actuando "con la máxima rapidez posible" para recuperar el acceso a este enclave natural, muy frecuentado por los jiennenses por su cercanía a la ciudad y su valor paisajístico.