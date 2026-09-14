Acuerdo entre UJA y Ayuntamiento de Martos (Jaén) para poner en valor del patrimonio mediante investigación arqueológica

Firma del convenio. - UJA

MARTOS (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén (UJA) y el Ayuntamiento de Martos han firmado un convenio específico de colaboración institucional para desarrollar proyectos de investigación arqueológica, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico del municipio marteño.

El rector, Nicolás Ruiz, y el alcalde, Emilio Torres, han sido los encargados de rubricar el documento en un acto que también ha contado con el director del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, Juan Pedro Bellón; la concejala de Cultura, Elena Molina; y el investigador postdoctoral y responsable científico del proyecto, Mario Gutiérrez.

Las intervenciones arqueológicas programadas centrarán su foco en tres pilares fundamentales, empezando por el foro romano de la Colonia Augusta Gemella Tucci. Está ubicado en el corazón de la ciudad, en concreto, en el subsuelo de la plaza de la Constitución y que constituye "el centro de la vida pública de una de las colonias romanas más prominentes de la provincia Bética", según ha explicado Ruiz.

Por otro lado, ha aludido al 'oppidum' ibérico de Cerro Alto, un asentamiento clave para comprender las raíces prehistóricas e ibéricas de la zona y su papel en los orígenes del territorio. Además, se actuará en otros yacimientos y colecciones locales con el objetivo de completar el mapa histórico del término municipal de Martos.

Estas actuaciones serán llevadas a cabo por el Instituto de Arqueología Ibérica de la UJA, que "desplegará sus capacidades científicas, experiencia de campo y tecnología de vanguardia para profundizar en el conocimiento del pasado ibérico y romano de la localidad".

En este sentido, ha destacado la responsabilidad de la institución universitaria con la investigación aplicada y la transferencia del conocimiento al territorio, punto en el que ha asegurado que "la investigación aplicada es una responsabilidad institucional".

"Nuestra misión no es solo generar conocimiento de excelencia, sino transferirlo directamente a la sociedad y al territorio. Investigar su patrimonio es el primer paso imprescindible para conocer y proteger lo que es de todos y transformarlo en cultura y orgullo de pertenencia", ha añadido.

El rector también ha remarcado la importancia de Martos en la vertebración territorial, económica y social del Alto Guadalquivir. Al hilo, ha subrayado que este proyecto "no solo sitúa a Martos como un referente indiscutible para el estudio del mundo ibérico y romano, sino que conecta las actuaciones a realizar con proyectos de investigación de ámbito nacional, proyectando el nombre del municipio al máximo nivel científico".

Por su parte, el alcalde de Martos ha declarado que con la firma de este convenio se comienza a hacer realidad "un anhelo" que se ha tenido en esta ciudad "y especialmente de este ayuntamiento y de su equipo de Gobierno, para poner en valor los muchos restos arqueológicos" que tiene.

En este sentido, ha remarcado que Martos es una ciudad con una rica historia y un interesante legado, especialmente relacionado con el periodo romano. "Tenemos un firme propósito de recuperar y de poner en valor todo el patrimonio histórico de esta ciudad, como algo que forma parte de nuestra historia, de nuestro legado, pero también como un instrumento para la promoción de esta ciudad", ha dicho.

Con este convenio, según ha incidido, se va "a hacer realidad ese deseo de dar un paso hacia adelante en la puesta en valor y la recuperación de todo ese patrimonio tan importante". "Evidentemente, el primer paso tiene que ser conocerlo, estudiarlo y ver de qué manera, la mejor manera posible, para ponerlo en valor, para recuperarlo. Y para ello hemos confiado en la Universidad de Jaén", ha concluido Torres.