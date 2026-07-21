El acusado del incendio en el Sacromonte de Granada lo provocó tras discutir con el morador de una casa cueva

Un avión trabaja en la extinción del incendio forestal en el Sacromonte. Archivo. - INFOCA

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en Granada, ha identificado al presunto autor del incendio forestal del pasado 3 de julio en la zona conocida como Barranco de Valparaíso, en el Sacromonte, y ha determinado que lo provocó como "represalia" tras discutir con un conocido que reside en una casa cueva de la zona.

El fuego se produjo en un lugar cercano al importante conjunto histórico-artístico de la Abadía del Sacromonte, lugar catalogado oficialmente como Bien de Interés Cultural (BIC), con riesgo para la misma, así como para distintas cuevas de la zona, lugar donde residen varias personas.

La zona ya sufrió un devastador incendio en el año 2023 con un perjuicio muy importante para la zona, del que también se detuvo al autor por ser un incendio intencionado.

La investigación, desarrollada junto a los Agentes de Medio Ambiente, se inició tras el incendio declarado en torno a las 13,15 horas. Al lugar se desplazaron varios agentes de la Unidad Adscrita, así como medios del Infoca, para en un primer momento evacuar a las personas que moran en las cuevas y transeúntes y sofocar las llamas, consiguiendo que el incendio no alcanzara a la zona más boscosa.

Entre las varias llamadas al Centro de Emergencias 112 alertando del incendio, un testigo manifestó ver salir del lugar de manera acelerada a un varón y como acto seguido el fuego se originó con gran virulencia, resultando esta colaboración ciudadana determinante para identificar al autor de los hechos.

En virtud de todo ello, los agentes investigadores se entrevistaron con moradores de las cuevas, manifestando uno de ellos cómo minutos antes un conocido suyo lo había visitado, manteniendo una breve discusión con esta persona, marchándose éste a los pocos minutos.

Instantes después vio ya las llamas y los medios aéreos en la zona, todo ello a unos cincuenta metros de la entrada de la cueva de su propiedad.

Tras una laboriosa investigación, los agentes consiguieron identificar al responsable de los hechos, el cual se pudo conocer que cuenta con numerosos antecedentes de diversa índole.

Durante toda la campaña del Plan INFOCA, la Unidad Adscrita despliega un dispositivo específico en el medio natural que combina las labores preventivas con el ejercicio de una de sus competencias esenciales: la investigación de los incendios forestales.

En su condición de Policía Judicial, la Unidad desarrolla las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las causas del incendio, la obtención de pruebas y la identificación de los posibles responsables.