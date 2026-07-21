Granada acogerá del 26 al 28 de octubre el IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, visita el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada volverá a convertirse este otoño en el gran punto de encuentro nacional sobre inteligencia artificial con la celebración del IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía (#AndalucIA26).

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, durante su primera visita institucional al Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) en Granada.

Nieto ha explicado que el evento tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos del 26 al 28 de octubre, destacando que esta cuarta edición consolida nuestra comunidad como referente europeo en el desarrollo y la aplicación de la IA al servicio de las personas.

El consejero también ha detallado la hoja de ruta de la nueva consejería que se marca como objetivo "diluir la burocracia" con la IA y "mejorar la vida de los andaluces".

CONGRESO

Bajo el lema 'Technology that serves. People who lead', el congreso reunirá durante tres jornadas a representantes institucionales, expertos nacionales e internacionales, investigadores, universidades, empresas tecnológicas y profesionales del sector público para analizar los principales avances en inteligencia artificial, compartir experiencias, generar alianzas y mostrar las principales soluciones que están transformando la economía y la sociedad.

La pasada edición congregó a más de 4.000 participantes, 140 ponentes y 138 entidades, consolidando este Congreso como uno de los principales encuentros especializados en IA del sur de Europa.

"Este año de nuevo aspira a ser un éxito como lo fue el año pasado", ha asegurado Nieto, quien ha destacado la visibilidad para Granada con este evento.

"En esta legislatura vamos a reivindicar el papel de Granada como capital de la inteligencia artificial andaluza y nuestro objetivo es que eso signifique mucho a nivel nacional, europeo e internacional. Tenemos que conseguir que Granada sea referencia de calidad".

En este sentido, el consejero ha alabado tanto el trabajo de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) como de ANIA, que ya gestiona 75 casos de IA en la Administración andaluza.

Para Nieto, "este espacio debe ser un laboratorio de prueba eficaz para conseguir un reto, la esencia del encargo que nos ha hecho el presidente: diluir la burocracia en IA, y que el aporte tecnológico haga que los ciudadanos estén mejore atendidos y mejor relacionados con la Junta de Andalucía".

"El objetivo es avanzar hacia una Administración pública más proactiva, capaz de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía, simplificar la relación con los servicios públicos y ofrecer respuestas más ágiles y eficientes gracias a la IA", ha señalado.

ECOSISTEMA DIGITAL

Nieto ha indicado que uno de los objetivos es que "la inteligencia artificial se despliegue de forma transversal en todas las áreas", convirtiéndose en el motor que potencie la gestión pública andaluza.

"Para nosotros es fundamental que la IA sea una herramienta transversal, una palanca de cambio, que nos permita crear tener un ecosistema digital que impulse la economía andaluza y que mejore la calidad y cantidad del empleo andaluz para que situemos al sector tecnológico andaluz a la cabeza de España y Europa".

Por último, el consejero ha destacado el papel esencial de los empleados públicos en este proceso de transformación. "La inteligencia artificial no sustituye el talento de nuestros profesionales; lo potencia. La Junta continuará reforzando la capacitación digital del personal y promoviendo una cultura de innovación que permita adaptar la Administración a las nuevas realidades tecnológicas".

"Cuanto mejor ejecutemos nuestro trabajo mejor vivirán, mejor atendidos y mayores servicios tendrán los andaluces", ha concluido.

PUNTOS VUELA

Nieto también ha visitado las instalaciones del Consorcio de los Puntos Vuela, donde ha mantenido un encuentro con su director, Juan Luis Cruz, en la que también han participado la viceconsejera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública, Ana Corredera, y el director de la ADA, Raúl Jiménez.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al consejero la apuesta por Granada como sede del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) y como capital de la IA en Andalucía.

"Granada no solo representa un ecosistema científico, universitario y tecnológico, sino que es uno de los grandes polos de innovación, ciencia y conocimiento del sur de Europa", ha afirmado.

Carazo ha destacado que ANIA "está siendo una palanca decisiva en la transformación económica que está viviendo Granada y que fortalece el proyecto andaluz".

En este sentido, ha señalado que proyectos estratégicos como el Parque Tecnológico de la Salud, la Universidad de Granada, IFMIF-DONES o el propio Centro de Inteligencia Artificial "forman parte de una misma visión de ciudad orientada a generar empleo de alta cualificación, atraer inversión, retener talento y consolidar a Granada como un referente internacional".

Asimismo, ha recordado que Granada ya está incorporando la IA a la gestión de los servicios públicos como la movilidad, la recogida de residuos o el desarrollo de iQuantum, "porque la innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas".