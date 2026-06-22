Acusados de abrasar a una mujer en una 'escape room' de Cájar (Granada) reconocen fallos en una mezcla con gasolina

Complejo judicial La Caleta, en Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario y el trabajador de la 'escape room' de Cájar (Granada) acusados de abrasar a una mujer en junio de 2022 tras rociarla con un líquido que llevaba gasolina y prenderle fuego han reconocido este lunes ante el juez que hubo fallos en la mezcla aunque no han aclarado cómo pudo ocurrir.

El juicio se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 5 de Granada y ambos se enfrentan a una petición fiscal de dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia, que la acusación particular ejercida por la víctima, asesorada por el bufete HispaColex, ha elevado a tres años.

En el banquillo de los acusados se ha sentado una tercera persona para quien la Fiscalía ha retirado los cargos tras escuchar su versión; otro trabajador del escape room que estaba sin contrato y que, a juicio del Ministerio Fiscal, no estuvo en contacto directo con el líquido que se roció a la víctima ni participó en los hechos.

Durante su declaración, la víctima, de unos 40 años entonces y que acabó en la UCI con quemaduras graves, ha declarado que alertó en más de una ocasión de que la mezcla que le habían echado "olía muchísimo a gasolina", pero no obtuvo respuesta. Uno de los investigados encendió entonces un mechero y aunque ella sopló hasta en dos ocasiones para apagar la llama, a la tercera no lo logró "y prendió".

Ella quedó a su suerte ardiendo, por lo que lo único que se le ocurrió fue quitarse la camiseta, mientras que uno de sus amigos --desde un ataúd en el que había sido encerrado-- le gritaba "rueda, rueda". Ella no podía hacer nada porque no veía con el humo hasta que llegó uno de los acusados, le roció con un extintor, la sacó para afuera y le echaron agua, lo cual empeoró aún más la situación de sus heridas.

El trabajador implicado ha declarado que venía de vacaciones y que cogió la mezcla que ya había preparada sin pensar en ningún momento que podría haber alguna equivocación respecto a lo que solía hacerse. Según se ha puesto de manifiesto en el juicio, se llenaba un bidón de agua, se echaban unas gotas de gasolina y tras remover se hacía una prueba en el suelo con un poco de líquido, de modo que no si no ardía se utilizaba para el juego.

El empresario ha llegado a declarar que esta fórmula se usó "como unas 500 veces y nunca había pasado nada", por lo que "alguien" debió equivocarse con la mezcla.

Fiscalía y acusación particular habían solicitado en este proceso que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la mujer en cerca de dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos, que le han dejado secuelas físicas pero también psicológicas.

No obstante, desde la acusación particular explican a Europa Press que finalmente esto se está reclamando en un procedimiento civil para que la causa penal no se demorara más.

EL JUEGO

El juego comenzó en la cocina de la vivienda, donde encerraron a los seis participantes hasta que lograron descifrar los enigmas para salir. En otra de las habitaciones a las que pasaron aparecieron dos actores --dos de los investigados--, uno de los cuales ordenó a la víctima que se subiera en una silla, donde fue atada de manos y le colocaron una soga al cuello. Ella se liberó pero se quedó en la misma postura para que no lo notaran.

Seguidamente uno de ellos presuntamente le echó un líquido de un bidón y acabaron por prenderle fuego pese a las advertencias de la víctima respecto al olor a gasolina, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Otros participantes también habían sido rociados con esta misma mezcla y estaban esperando en otra estancia para continuar el juego.