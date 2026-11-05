Ada Colau (Frente Amplio) asiste este jueves en Málaga a su primer acto de la precampaña para el 29N en Andalucía

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares. - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidencia del Gobierno y número uno por Barcelona de Frente Amplio, Ada Colau, va a asistir este jueves en Málaga a su primer acto en Andalucía dentro de la precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según han informado la coalición, junto a ella participará en la misma el coordinador general de IU Andalucía y número tres de la coalición por Madrid, Toni Valero, y el candidato por la provincia de Málaga, Rafa Borrego.

Valero fue el cabeza de lista de Sumar en los anteriores comicios generales por la provincia malagueña, un puesto que ha dejado al ser el candidato de IU a la presidencia del Gobierno dentro de la coalición.

Los tres estarán en el "Encuentro por el Derecho a la Vivienda" organizado en el barrio de La Luz de la ciudad malagueña a las 11,30 horas.