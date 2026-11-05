Junta, Ayuntamiento de Jerez, Plataforma y empresa se reúnen para concretar el arreglo de la A-2004

Carmen Sánchez y Jaime Espinar en la reunión sobre la carretera de la Cartuja de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Nov. (EUROP PRESS) -

Representantes de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Movilidad, del Ayuntamiento de Jerez, de la Plataforma de la A-2004 y de la empresa UG21 han mantenido una reunión de trabajo para concretar el arreglo y acondicionamiento de esta carretera de Cartuja, en el término municipal jerezano, que sirve de acceso a la ciudad desde la autopista Sevilla-Cádiz (AP-4) y la autovía Jerez-Los Barrios (A-381).

Según ha indicado la Junta en una nota, este encuentro técnico se ha centrado en el proyecto que está en redacción, en fase de recopilación de información, relativo al tramo de la carretera A-2004 entre los kilómetros 0 y 1,5. El acondicionamiento de la infraestructura viaria en este tramo compete a la Consejería de Fomento y Movilidad y el Ayuntamiento de Jerez se encargará de los 2,5 kilómetros siguientes.

Así, en la reunión de la mesa técnica relacionada con esta vía, que se ha desarrollado en la Delegación Territorial de Fomento, han estado presentes la delegada territorial de Fomento y Movilidad, Carmen Sánchez, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, y la delegada municipal de Urbanismo, Belén de la Cuadra, así como representantes de la Plataforma A-2004 y de la empresa UG21, encargada de la redacción del proyecto.

Por su parte, Carmen Sánchez, ha señalado que "este encuentro de trabajo ha servido para compartir la información actualizada acerca de la tramitación administrativa relativa al proyecto de acondicionamiento de esta carretera, desde una mesa técnica de diálogo y coordinación". Además, ha añadido que "en el marco de esta reunión se han repasado los trabajos realizados hasta el momento y planteado las próximas gestiones en esta materia".

Asimismo, ha valorado la relevancia del trabajo conjunto que se realiza con el Ayuntamiento de Jerez para responder a las necesidades de los vecinos de la zona, así como el seguimiento con UG21 y con la Plataforma de la A-2004, "con la que se están manteniendo estas reuniones de trabajo para ir de la mano de cara a la redacción del proyecto, la preparación y el desarrollo de las tareas proyectadas en esta vía".

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha expresado su "satisfacción porque después de casi 20 años", la Junta de Andalucía en coordinación con el Ayuntamiento de Jerez han iniciado los trabajos para arreglar la carretera de La Cartuja. "Tras muchos años de espera, ya se está trabajando y será una realidad por fin", ha explicado.

Además, ha resaltado que "en paralelo la Delegación de Urbanismo se encuentra trabajando en el tramo que le corresponde al Ayuntamiento de Jerez" y ha recordado que, como toda obra de esta envergadura, los trabajos conllevan su tiempo de redacción de proyecto, licitación y otros trámites, pero ha puesto el acento en que "ya se ha iniciado".

Igualmente, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha valorado positivamente este encuentro, considerando como un "gran avance" la presentación de la empresa que asumirá la redacción del proyecto. "La reunión ha servido para definir los hitos y los pasos necesarios que guiarán la redacción del documento y se ha acordado que los servicios técnicos municipales mantendrán un contacto directo con la empresa adjudicataria para agilizar los trabajos".

La Consejería de Fomento ha recordado que ha realizado anteriormente trabajos de adecuación de firme en la carretera A-2004 y continúa con el acondicionamiento de esta vía. En lo que respecta a la redacción del proyecto de adecuación en la que se ha centrado esta reunión de trabajo, abarca un kilómetro y medio de la parte de vía más interurbana.

Esta zona comprende desde el Monasterio de la Cartuja de Santa María de la Defensión hasta la rotonda de Los Albarizones, a la altura de la carretera de acceso a El Puerto de Santa María (A-2002). Por su parte, el Ayuntamiento asumirá la segunda fase, sobre una superficie de 2,5 kilómetros de tramo urbano que se acometerá con posterioridad para no afectar a la circulación de una de las principales arterias de la ciudad.