Adaner Granada se adhiere a la candidatura de la provincia como Capital Europea de la Cultura 2031

La presidenta de Adaner Granada, Nazaret Álvarez Santiago, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia de Granada (Adaner Granada) ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando así la dimensión social, humana e inclusiva del proyecto.

En representación de la entidad, la presidenta de Adaner Granada, Nazaret Álvarez Santiago, ha firmado el manifiesto de adhesión junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Durante el acto, la alcaldesa Marifrán Carazo ha destacado que "la candidatura de Granada 2031 no solo se apoya en nuestro patrimonio o en nuestra creatividad, sino también en la red de asociaciones que trabajan cada día por una ciudad más humana", según ha recogido el Consistorio en una nota. "La incorporación de Adaner es esencial para mostrar una Granada que acompaña, que cuida y que no deja a nadie atrás", ha señalado la primera edil.

Por su parte, Nazaret Álvarez Santiago, ha afirmado que "sumarnos a Granada 2031 es una apuesta por visibilizar los Trastornos de la Conducta Alimentaria y la importancia de la salud mental como parte fundamental del bienestar de nuestra sociedad". "Tras más de tres décadas acompañando a personas con TCA y a sus familias, creemos firmemente que este proyecto ofrece una oportunidad para mostrar a Europa una Granada comprometida, sensible y consciente", ha subrayado.

Además, desde Adaner Granada han destacado que la Capitalidad Europea de la Cultura constituye "una oportunidad extraordinaria" para reforzar la sensibilización social en torno a los TCA, impulsar proyectos culturales y educativos que fomenten hábitos saludables y bienestar emocional, y promover valores como la empatía, la inclusión y la solidaridad, fundamentales para la prevención y el acompañamiento psicológico.

La entidad ha considerado que Granada 2031 permitirá proyectar estos valores a escala europea, situando la salud mental en un lugar destacado dentro del desarrollo cultural de la ciudad. Según ha apuntado el Ayuntamiento, Adaner Granada desarrolla "una labor esencial" mediante programas de orientación, apoyo psicológico y social, talleres terapéuticos, actividades de formación y campañas de sensibilización.

Entre sus iniciativas destacan su Campamento Terapéutico, talleres creativos y programas formativos en TCA, consolidándose como una entidad de referencia en el ámbito de la salud mental y el acompañamiento familiar. Su adhesión refuerza el carácter inclusivo, social y plenamente humano de la candidatura a Granada 2031, un proyecto que aspira a proyectar una ciudad comprometida con la cultura, la diversidad y el cuidado integral de sus ciudadanos.

Al cierre del acto, la alcaldesa Marifrán Carazo ha subrayado que "Adaner representa la Granada solidaria y sensible que queremos mostrar al mundo. Su incorporación fortalece un proyecto cultural que entiende que la cultura también es salud, comunidad y acompañamiento".