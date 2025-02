Adelante aboga por que Andalucía dé "ejemplo" como "territorio de acogida" de menores que "huyen de la guerra"

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha expresado este lunes su deseo de que la comunidad autónoma dé "ejemplo" como "territorio de acogida" de menores que "huyen de la guerra y de países con hambre", un "serio" problema ante el que las instituciones deben tener "altura de miras".

Así lo ha defendido el responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla que ha iniciado trasladando la "condena" de su organización política por el "asesinato machista" cometido este pasado fin de semana en Benalmádena (Málaga), y en la que se ha referido a "la supuesta polémica del reparto de menores" migrantes no acompañados desde Canarias hacia otras comunidades autónomas.

Néstor Salvador ha apuntado que en Adelante Andalucía creen que "un mero trámite administrativo, como es el reparto de niños sin familia, que lo marca el Derecho internacional, no puede ser un tema de polémica", por lo que "no puede ser que el reparto sea como un castigo a las comunidades, como si traer niños y niñas a los que tenemos que cuidar, no sólo por una cuestión de humanidad, sino de legalidad internacional, de cumplir las leyes, se convierta en que hay unas comunidades que acojan más niños y otras que acojan menos", o que se vea la acogida de los menores como si "fuera un problema".

"Porque si hablamos de que tener niños y niñas es un problema, estamos amparando el discurso racista y fascista de los 'Alvises', de los Vox, de los que criminalizan a los niños, a los más débiles, pensando que eso es un problema", ha advertido Néstor Salvador.

El responsable de Organización de Adelante Andalucía ha abogado así por que "las instituciones, los gobiernos, empezando por el de Andalucía, se tomen en serio esta cuestión y no banalicen un problema tan grande como que niños y niñas tengan que venir al Estado español porque en su territorio no tienen futuro, porque son niños y niñas que vienen de sitios en guerra y de sitios donde les persiguen".

"Creemos que las instituciones tienen que estar a la altura de miras", y los andaluces "tenemos que dar ejemplo y ser un territorio de acogida, como hemos sido otras muchas veces", ha concluido manifestando el responsable de Organización de Adelante Andalucía.