Adelante acusa a la Junta de "maltrato" al alumnado de necesidades especiales porque "les faltan recursos"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este viernes durante su encuentro con madres de alumnos con necesidades educativas especiales de dos colegios ubicados en San José de La Rinconada (Sevilla). - ADELANTE ANDALUCÍA

LA RINCONADA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía y al Partido Popular de "maltrato a los niños de necesidades educativas especiales" por la falta de recursos humanos con que afrontan su educación, ya sean maestros de Pedagogía Teraupética (PT) o de Audición y Lenguaje (AL) o de Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en San José de La Rinconada (Sevilla), donde se ha reunido con madres de los colegios Pepe González y Antonio Rodríguez.

García, a partir del ejemplo concreto de estos dos centros de la provincia de Sevilla, ha sostenido que "estamos ante una auténtica crisis de la atención a la diversidad en Andalucía" a partir de la premisa de que "les faltan recursos" a estos alumnos, por cuanto ha apuntado que es una situación generalizada en la región que "afecta a miles de niños".

Ha descrito la situación que afrontan esos profesionales de los Equipos de Orientación Educativa Especializada, quienes se ven en la tesitura de "tener que atender a 45 niños ella sola o a 32 niños ella sola", para seguir relatando que la respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo ante esta quejas de las madres es argumentar que "ya se la concedió", para precisar que "solo para dos horas al día".

"Le pregunto a la señora consejera: ¿los niños con necesidad educativa especial que necesitan una PTIS solo lo necesitan de 12 a 2?", ha seguido razonando en este sentido, para plantear el supuesto de que "venga la madre" para suplir esa carencia de atención escolar y con ello que "tienen que dejar de trabajar para poder venir a atender a su niño".

Al tiempo que ha subrayado el trabajo de "unas magníficas profesionales que hay en los coles atendiendo a la diversidad" y de los que ha planteado que "no pueden más", al igual que las madres.

En su reproche al Gobierno andaluz ha sostenido el portavoz de Adelante Andalucía si "no se están enterando que hay niños y niñas que necesitan su maestra de Audición y Lenguaje, o de su maestra de Pedagogía Terapéutica, y no la tienen porque no hay recursos suficientes para atender a todos" y ha planteado de formar retórica a la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, "que me explique cómo se hace eso en 25 horas semanales", convencido de que "es imposible, es imposible".

"Esto lo vamos a llevar al Parlamento", ha advertido el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta, quien ha augurado que la Junta de Andalucía "van a tener que dar explicaciones y van a tener que decirnos en estos dos centros, en el colegio Pepe González y en el colegio Maestro Antonio Rodríguez, qué van a hacer para solucionarlo".

Ha advertido García que "esto no es un problema específico de estos dos centros", por cuanto ha precisado que "es un problema de toda la atención a la diversidad" y ha reclamado que "esto es los derechos de los niños y niñas y lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que se cumplan los recursos que están pidiendo".

"Afecta a todos los niños porque todos los niños no tienen los recursos necesarios", ha remachado su argumentación José Ignacio García.