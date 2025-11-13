Adelante afea a Moreno "pelearse con Amama" mientras acusa a la oposición de "bulos" por la crisis de los cribados

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves durante su pregunta al presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento. - FRANCISCO OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recriminado este jueves en el Pleno del Parlamento el perfil de las manifestaciones públicas del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ante la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama al advertir que "el trabajo del consejero de Salud no es pelearse con Amama", mientras seguidamente ha precisado que su tarea es "recuperar la confianza de los andaluces con la sanidad pública".

"La verdad es que el principal trabajo del consejero es atacar día sí y día también a las mujeres con cáncer, a las asociaciones", antes de preguntarse García de forma retórica "qué le pasa al PP con Amama".

Su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno, inicialmente titulada perspectivas políticas para 2026, ha vuelto a centrarse en esta crisis sanitaria.

Ha ironizado con el hecho de que la réplica que da el Gobierno andaluz sea acusar de bulo a todo colectivo que hace críticas por cuanto ha afirmado que "Amama, bulo; los sindicatos, bulos; las Mareas blancas, bulos" para concluir que "todos son bulos, todo el mundo se equivoca menos usted". "Miente todo el mundo", ha remachado esta reflexión.

El portavoz de Adelante Andalucía ha reclamado a Moreno que "díganos lo que quiera pero a los andaluces se les respeta", mientras ha señalado que "los andaluces está sufriendo las listas de espera" o "los sanitarios están tirados a las puertas de los hospitales", por lo que ha exigido al presidente andaluz que "no vuelva a llamar mentirosos a los andaluces" al argumentar que "es faltarle el respeto a la gente le paga su sueldo".

José Ignacio García ha sostenido sobre los 16.000 millones que señala el Gobierno andaluz como presupuesto sanitario para 2016 que "nos preguntamos dónde esta el dinero para mejorar la vida de la gente".

El portavoz de Adelante, quien ha puesto el ejemplo concreto de una paciente que se ha quedado sin matrona y afrontar un embarazo como diabética gestacional, ha dirigido también sus críticas hacia el nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, para plantearle a Moreno si "en el PP es posible ser simultáneamente vicepresidente de la Diputación de Granada, teniente de alcalde en Motril y trabajar en la sanidad privada". "Todo eso en 24 horas", ha ironizado.

"Ese señor es lobista de la sanidad privada en la pública", ha proclamado en este sentido sobre el nuevo número 2 de Sanidad.