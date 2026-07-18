Adelante afea la permanencia de "vestigios franquistas" en Granada y exige cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática

La diputada electa de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha desplazado hasta el barrio granadino del Zaidín, en la calle Crucero Baleares, para exigir al Ayuntamiento de Granada y a su alcaldesa, Marifrán Carazo, el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática ante la permanencia de "vestigios franquistas".

La diputada electa por Granada, Inmaculada Manzano, ha precisado que el Crucero Baleares, cuyo nombre aún permanece en esta calle, fue el buque que participó en el ataque a la población civil durante la Desbandá, la huida masiva de miles de personas por la carretera Málaga-Almería en febrero de 1937, según ha concretado la formación en una nota.

"Estamos aquí para exigir que se elimine cualquier homenaje o reconocimiento a quienes protagonizaron episodios de represión y violencia contra el pueblo andaluz. Noventa años después del golpe de Estado, las instituciones tienen la obligación de cumplir la ley y garantizar una memoria basada en la verdad, la justicia y la reparación", ha señalado Manzano.

Asimismo, Adelante Andalucía ha reiterado su "rechazo frontal a la denominada Ley de Concordia impulsada por Vox en Andalucía". La formación ha considerado que esta norma supone un retroceso en los derechos de las víctimas del franquismo y un intento de "desdibujar la responsabilidad histórica del golpe de Estado y la dictadura".

"Frente a quienes pretenden sustituir la memoria democrática por el olvido, seguiremos defendiendo la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. No vamos a permitir que se blanquee el franquismo ni que se dé un paso atrás en los avances conquistados", ha afirmado la diputada.

Adelante Andalucía ha criticado que esta iniciativa forme parte del acuerdo político entre el Partido Popular y Vox y ha reclamado al Consistorio de Granada la retirada definitiva de cualquier vestigio franquista presente en el espacio público, así como el impulso de políticas activas de memoria democrática en cumplimiento de la legislación vigente.