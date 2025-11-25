Adelante afea al PP-A el "insuficiente" presupuesto andaluz ante la violencia de género y su "connivencia" con Vox

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza ha aprovechado la conmemoración, este martes, 25 de noviembre, del día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, para criticar el "insuficiente" presupuesto que el Gobierno andaluz del PP-A contempla frente a la violencia de género, así como la "connivencia" del PP "con un partido ultraderechista, fascista, machista" como Vox que "ampara el negacionismo, que también es violencia", según ha aseverado.

Así lo ha manifestado la diputada autonómica de Adelante Andalucía en una atención a medios en el Parlamento en la que ha comenzado remarcando que, en esta jornada del 25 de noviembre, las mujeres tienen "la oportunidad de denunciar, de explicar y de contar las violencias que nos atraviesan, sean pequeñas o grandes", y que se sufren "diariamente, de forma cotidiana", según ha advertido.

En ese punto, Begoña Iza ha dedicado un recuerdo a María Victoria, que sería la "última víctima de violencia de género" en lo que va de año en Andalucía, que "presuntamente ha sido asesinada a manos de su marido en Rincón de la Victoria" (Málaga), y que sería la duodécima mujer víctima de la violencia machista durante 2025 en Andalucía.

La representante de Adelante ha cuestionado que se hable de la violencia de género como de "una lacra", cuando "una lacra es una cicatriz, una huella que deja una enfermedad que ha sido curada, y la violencia de género es un síntoma de una enfermedad que es estructural para las mujeres en nuestra sociedad, porque se ha construido en torno al patriarcado, en torno a una estructura que nos oprime y que maneja la figura del hombre que oprime, que manda, que dirige", según ha agregado.

En esa línea, ha manifestado que "la violencia de género no va a poder ser atajada mientras no se ataje también este sistema injusto y desigual con las mujeres", y las instituciones deben "dar ejemplo" y "poner la cara, el cuerpo y la voz por todas esas mujeres que hoy no están aquí para hablar de sus experiencias, para denunciar sus violencias".

En ese punto, ha agregado que desde Adelante tienen que "lamentar profundamente la actitud" del PP-A, que "desde la Junta de Andalucía ha vuelto a traicionar a las mujeres andaluzas con un presupuesto de violencia de género que es de vergüenza, claramente insuficiente", de solamente "50 millones de euros dentro de un presupuesto de más de 50.000 millones", según ha lamentado Begoña Iza.

La representante de Adelante ha llamado la atención acerca de que la campaña de publicidad 'Andalusian Crush' promovida por la Junta "ha costado prácticamente lo mismo, 44 millones de euros", y ha lamentado que, "para el Partido Popular, las mujeres andaluzas valemos 50 millones de euros", una cifra con la que "no se va a poder de verdad atajar, trabajar por la eliminación contra la violencia de género", según ha advertido.

"Y menos con un Partido Popular que está cometiendo dos fallos enormes", según ha continuado la parlamentaria de Adelante, que en ese punto ha afeado al PP-A su "connivencia con un partido ultraderechista, fascista, machista, que es Vox, que ampara el negacionismo que también es violencia", según ha criticado.

LA "CRISIS DE LOS CRIBADOS" DE CÁNCER

Además, Begoña Iza ha afeado al PP-A "otro gran fallo enorme que no tiene marcha atrás", en referencia a la "crisis de los cribados" de cáncer implementados por la sanidad andaluza, de la que ha señalado que "también es violencia machista, contra las mujeres", y que ha desvelado "una gestión nefasta" por parte del Gobierno de la Junta, según ha sostenido la diputada, que ha dicho que espera que esto le "pase factura" a los 'populares', "porque en las calles las mujeres necesitamos respeto".

Finalmente, la representante de Adelante ha manifestado que en su partido no se creen que "la juventud sea machista" o "más machista que antes", porque "los jóvenes en Andalucía han llenado las calles de las manifestaciones por Palestina, han demostrado su solidaridad en múltiples ocasiones, y se han enfrentado a 'personajuchos' como Vito Quiles, que vienen aquí a acampar a sus anchas", según ha concluido subrayando Begoña Iza.