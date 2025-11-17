Adelante afea que Sanz no está "a jornada completa" con la sanidad porque está "pluriempleado" gestionando emergencias

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha criticado este lunes que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), no está dedicado "a jornada completa" con la sanidad porque está "pluriempleado" y tiene también que gestionar las emergencias como las que en los últimos días ha originado la borrasca 'Claudia' a su paso por la comunidad autónoma.

Así lo ha criticado la responsable de Adelante en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha incidido en hacer referencia al "escándalo de los cribados del cáncer de mama y otros cribados" en la sanidad andaluza, que constituye "la mayor crisis sanitaria que hemos tenido en Andalucía", que no tiene "precedentes" y de la que "todos los días hay noticias nuevas", según ha lamentado.

Mari García ha criticado que el PP "echa balones fuera" con esta cuestión y sostiene que "todo es mentira, hasta el punto de que se han negado a una comisión de investigación" en el Parlamento autonómico "que lo único que pretende es clarificar a los andaluces qué es lo que ha pasado", según ha abundado la representante de Adelante, para quien si el Grupo Popular "se niega" a la constitución de dicha comisión es porque "algo tendrán que ocultar", así como esto "evidencia" que los 'populares' "están muy nerviosos" y "dan palos de ciego".

La responsable de Organización de Adelante ha dado a conocer en ese punto una "experiencia personal" que "seguramente le habrá pasado a muchas mujeres en Andalucía", y es que le ha llegado "un mensaje" de la administración andaluza "para pedir cita para que se me haga un cribado de cáncer de útero", cuando a ella "hace 15 años" le "extirparon el útero completo" en el marco de una operación, de forma que "a posteriori" de esa intervención quirúrgica "no hace falta hacer citología" por regla general, según ha explicado.

Esta experiencia personal lleva a Mari García a preguntarse "cuántos fallos están cometiendo" desde el SAS, y si "tan nerviosos están que no ven el historial sanitario de los pacientes que hacen falta que se repitan pruebas diagnósticas y a los que no les hace falta".

Por otro lado, ha criticado la "última ocurrencia" del Gobierno andaluz de nombrar a "un consejero de Sanidad pluriempleado", y al respecto ha afeado que, "con el gran escándalo que está habiendo" en materia sanitaria, el presidente de la Junta nombre "a un consejero que no está a jornada completa".

En esa línea, ha incidido en llamar la atención acerca de que Antonio Sanz también tiene entre sus competencias como consejero "el tema de emergencias", por lo que "tiene que hacer frente tanto a las emergencias" como al ámbito de la sanidad, además de que ejerce "la vicepresidencia" del Gobierno andaluz, según ha abundado.

"EL PP HA DEJADO DE OCULTARSE" TRAS SU "ESTRATEGIA DE FALSA MODERACIÓN"

La representante de Adelante también ha sostenido que "el PP ha dejado ya de ocultarse", y "si hace unos años su estrategia era la falsa moderación, ahora claramente la han abandonado para optar por ir a pecho descubierto y mostrar qué es realmente el Partido Popular, el partido que nos gobierna en Andalucía", que equivale al "de (Isabel Díaz) Ayuso" y al "de (Alberto Núñez) Feijóo", según ha agregado.

Mari García ha criticado que, pese a que "hemos pillado con sus negligencias" al Gobierno andaluz del PP-A, "continúan con su plan, no dan marcha atrás" y "siguen aumentando los recursos para la sanidad privada en vez de seguir apostando por algo tan fundamental como es la sanidad pública".

En esa línea, ha criticado el reciente nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Navarro, "un dirigente de Asisa, de la (sanidad) privada", y ha sostenido que, "ante esta crisis, el PP tenía dos opciones muy claras", que pasaban por "ponerse a trabajar para resolver los problemas y hacer un cambio radical para frenar el deterioro alarmante que sufre nuestra sanidad pública, o bien aprovechar para generar más desconfianza en la sanidad pública abriendo las puertas a los seguros privados".

Para la representante de Adelante, es evidente que el Gobierno del PP-A "ha optado por la segunda opción" y no "por fortalecer" la sanidad pública, que "el partido que gobierna en Andalucía se está cargando", según ha zanjado Mari García.