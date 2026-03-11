Adelante Andalucía alerta de que empresas de comedores piden a padres pagos de servicio de días en los que no hubo clase

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza ha advertido este miércoles de que su formación política está recibiendo "muchas quejas de familias", de padres a quienes empresas encargadas de gestionar comedores escolares "les están reclamando el pago" de dicho servicio por días en los que "no hubo colegio" por la serie de borrascas que afectó a la comunidad autónoma andaluza entre los meses de enero y febrero, por lo que "tampoco hubo servicio de comedor escolar" en dichas jornadas.

Así lo ha indicado la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que, a pesar de que en aquellos días de temporal "los padres y las madres tuvieron que apañárselas" como pudieron porque no había colegio para sus hijos, pero ellos sí tenían que trabajar, ahora por parte de las empresas de los comedores les reclaman que "paguen por un servicio que no han utilizado".

Begoña Iza ha señalado que desde Adelante conocen "de cerca" a las empresas que ahora reclaman esos pagos, y ha criticado que "nunca pierden, pase lo que pase". "Hay que tener muy poca vergüenza" para reclamar el pago del servicio de comedor por días en los que no hubo clase, según ha comentado la diputada, que ha remarcado además que las empresas en cuestión son las que llevan a los colegios "dos días en semana comida congelada", porque no utilizan un servicio de "cocina 'in situ'" en los centros escolares donde actúan y donde, por tanto, "no hay comida fresca".

La parlamentaria ha sostenido que esto no pasaría "si la Junta de Andalucía hubiese aprobado" la proposición de ley que Adelante presentó en relación a comedores escolares, para que estos fueran "públicos" y la comida que se sirviera a los alumnos "fuera de calidad", y con ella "no se estafara a las familias".

La diputada ha advertido para finalizar de que desde el Grupo Mixto-Adelante Andalucía van a "registrar preguntas por escrito" dirigidas a la Consejería de Desarrollo Educativo "para ver si están al tanto de esta situación, si se van a posicionar", y "si van a pegar un toque a estas empresas para que dejen de estafar a las familias que tienen que sufrir sus comedores", según ha abundado.