Moreno pide evitar la "excesiva dependencia del petróleo" en la UE y ofrece Andalucía como potencia en energía verde

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (c), junto al consejero Jorge Paradela (2d), la consejera Catalina García, y el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), Javier Brey (2i), en la Conferencia Europea de Energía del Hidrógeno (EHEC) - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado a "conquistar" la soberanía energética para evitar la "excesiva dependencia del petróleo" en la Unión Europea (UE) y ha ofrecido a Andalucía como potencia en energía verde, ya que ve "factible" que en 2030 un tercio del hidrógeno verde que se produzca en España tenga su origen en Andalucía.

Así lo ha manifestado este miércoles en la inauguración de la Conferencia Europea de Energía del Hidrógeno que se celebra en Sevilla, en la que ha defendido que esta fuente de energía limpia "no es un power point sino una realidad que hemos podido comprobar". Por eso, ha reclamado a la UE que incluya al hidrógeno verde como proyecto común para facilitar así su exportación.

"Europa debe seguir siendo fuerte y resiliente", ha sostenido el presidente andaluz, que ha incidido especialmente en lo referente a la energía en el marco de la guerra en la zona de Irán que "impacta en la economía" por la dependencia de fuentes de energía como el petróleo.

En este sentido, el proyecto "de Estado" del Valle andaluz del hidrógeno es la confirmación, en palabras de Juanma Moreno, de que Andalucía está en condiciones de "repetir otra gesta histórica", en alusión al papel jugado por la comunidad, y más en concreto por Huelva, en la conquista del Nuevo Mundo.

El presidente ha recalcado la apuesta "convencida" del Gobierno andaluz por el hidrógeno verde, sobre el que la Unidad Aceleradora de Proyectos tiene catorce proyectos por valor de 6.200 millones de euros. Las previsiones que maneja la Junta es que uno de cada cuatro empleos que se generen en torno al hidrógeno verde serán andaluces. "Estamos ante un momento excepcional", ha subrayado, para el que sería importante eliminar el "limbo regulatorio" que aún existe.

En el marco del foro, el presidente se ha referido al hecho de que Moeve haya dado el pistolazo de salida definitivo al valle andaluz, uno de los mayores y más ambiciosos proyectos de hidrógeno verde de Europa, al aprobar su consejo de administración la decisión final de inversión (FID) para poner en marcha su primera fase.

La fase inicial del desarrollo del valle andaluz del hidrógeno verde, denominada Proyecto Onuba, supondrá una inversión de más de 1.000 millones de euros, para construir un electrolizador de 300 megavatios (MW) junto con nueva generación solar y eólica, según adelantan este lunes 'Expansión' y 'Financial Times'. Además, Moeve tendrá como socios en esta primera fase a Masdar, grupo de renovables de Abu Dabi, y a Enalter, sociedad constituida por Enagás Renovable y Alter Enersun.

Esta primera fase del valle andaluz, proyecto clave en la estrategia 'Positive Motion' de Moeve, contempla la construcción en Palos de la Frontera (Huelva) de una planta de generación de hidrógeno verde con 300 megavatios (MW) de potencia de electrólisis, ampliable en 100 MW adicionales. Esta nueva infraestructura suministrará hidrógeno verde tanto a las propias instalaciones industriales de la compañía como a terceros, contribuyendo de manera significativa a la descarbonización de la industria y del transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo.