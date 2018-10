Adelante Andalucía: "Los andaluces no verán a Teresa Rodríguez sentada en el Consejo de Gobierno con Susana Díaz"

Publicado 17/10/2018 13:44:10 CET

El secretario Político y de Comunicación de Podemos Andalucía e integrante del grupo motor de Adelante Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha aseverado este miércoles que "los andaluces no van a ver a Teresa Rodríguez --coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía-- sentada en un Consejo de Gobierno con Susana Díaz", la actual jefa del Ejecutivo andaluz.

Así lo ha sentenciado Pérez Ganfornina en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha querido dejar claro que Adelante Andalucía --la confluencia en la que Podemos e IULV-CA concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre junto a otros actores políticos-- "no ha hecho una propuesta de pacto al PSOE-A, sino que lo que ha puesto sobre la mesa es un proyecto para Andalucía" y "para ganar nuestra tierra".

De esta manera, ha agregado que "nos presentamos para frenar a las derechas", a las que "no vamos a dejar pasar", y, en ese sentido, ha proclamado que "no vamos a permitir que PP y Ciudadanos (Cs) lleguen a la Presidencia de la Junta", pero ha advertido de que Susana Díaz y su partido, el PSOE-A, "no tienen proyecto", y desde Adelante Andalucía tienen que "ofrecer una alternativa" en un momento "histórico" como, a su juicio, es el actual.

Pérez Ganfornina ha reiterado que "los andaluces no van a ver sentada a Teresa Rodríguez en el Consejo de Gobierno con Susana Díaz" tras las elecciones de diciembre porque eso sería "síntoma de que nada cambia", y en Adelante Andalucía creen que están "en disposición de salir a ganar las elecciones", y tienen "propuestas para mejorar la vida de los andaluces".

Así, ha explicado que, este jueves, los líderes de Podemos Andalucía e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo --candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia de la Junta por Adelante Andalucía, respectivamente-- expondrán en un desayuno informativo "cuál es el proyecto de Adelante Andalucía para nuestra tierra, con propuestas concretas sobre cuáles son los ejes de la nueva Andalucía" que quieren construir.

ADELANTE ANDALUCÍA "TIENE UN PROYECTO"

Tras defender que Adelante Andalucía "tiene un proyecto", mientras que "los otros partidos tienen rencillas entre ellos", Pérez Ganfornina se ha referido al Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía publicado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) y dado a conocer este pasado martes, del que ha subrayado datos como que "una de cada tres personas residentes en Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social, el 37,3 por ciento de la población, más de tres millones de andaluces", según ha incidido.

Al respecto, ha aseverado que las cifras de pobreza y exclusión social recogidas en el informe suponen "manchar a Andalucía", y ha criticado que, ante una comunidad en la que "tres de cada diez trabajadores no superan los 327 euros al mes", los presidentes de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente --que "parecen los candidatos de sus partidos en Andalucía"--, tengan la "poca vergüenza" y sean tan "rastreros y cínicos" para "decir que el problema que tiene este país es subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros", como han acordado el Gobierno socialista y Unidos Podemos de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

El representante de Adelante Andalucía ha remarcado en ese punto que Díaz "ha estado pactando los Presupuestos durante tres años" con Cs, y ha señalado que la presidenta de la Junta "preferirá a la derecha, pero Andalucía no".

La confluencia de izquierdas cuenta con "26 medidas en términos de economía, agua, energía, participación, educación, servicios sociales, juventud, mayores y empleo público en nuestro programa electoral para luchar contra pobreza y la desigualdad", según ha apuntado Pérez Ganfornina, que se ha detenido en dos de ellas.

Así, se ha referido a la "universalización y gratuidad de la educación de cero a tres años" que Adelante Andalucía "estaría ya en disposición de plantear a los andaluces el 3 de diciembre", y "un plan andaluz de pobreza y exclusión para reducir a la mitad de manera inmediata los menores en hogares por debajo del umbral de la pobreza, que no reciben ningún tipo de ingreso".

Ha concretado que proponen una ayuda por hijo o hija a cargo --hasta los 18 años-- de 1.200 euros anuales, condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza, y que es "una propuesta de Educo y Unicef".

CONTRA LA CORRUPCIÓN

De igual modo, Pérez Ganfornina ha enumerado "cinco soluciones para acabar con la vergüenza de la corrupción en Andalucía", justo en un día en el que salen en los medios "titulares que nos dan vergüenza" al respecto.

Así, Adelante Andalucía propone "una Oficina Anticorrupción independiente, una ley de cuentas claras y abiertas para que sepamos qué pasa con el dinero de los andaluces; justificación de las dietas y las indemnizaciones, control al Gobierno en funciones, y una reforma de la Cámara de Cuentas".

Todo ello, según ha agregado Pérez Ganfornina, para "construir una vacuna frente a la corrupción y una nueva ética política que permita a los andaluces pensar que quienes llegan al Parlamento defienden los intereses de los andaluces, no los suyos propios".

Pérez Ganfornina ha lamentado que "la falta de proyecto del PSOE-A nos ha vuelto al furgón de cola de la Unión Europea pese a los millones que han llegado a Andalucía", y "el Gobierno del parche tiene que quedar atrás" en la comunidad autónoma, y desde Adelante Andalucía entienden que "Susana Díaz y el PSOE andaluz forman parte ya del pasado".

En esa línea, ha reiterado que la confluencia "no ofrece un pacto al PSOE, sino un proyecto a los andaluces, y ahí vamos a seguir". "El escenario postelectoral dirá dónde nos han puesto los andaluces, pero será nuestro proyecto lo que dirija nuestra política", ha matizado, para aseverar que "lo que digamos en la campaña es lo que vamos a cumplir después", de forma que "no vamos a dar bandazos".

Para Pérez Ganfornina, "los que cambian y dan anuncios a bombo y platillo, y han pactado con la derecha en estos tres años, ha sido el Gobierno de Díaz, y son ellos los que tendrían que explicar a los andaluces por qué querrían dar un cambio de giro en sus políticas", y la propuesta que hace la confluencia "es para cambiar esta tierra".

Ha indicado que Adelante Andalucía sale "a ganar" las elecciones, y esperan llegar al 2 de diciembre "con una ola de motivación en Andalucía esperando que pueda haber un cambio de gobierno en nuestra tierra", y lo que él quiere ver es "a Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo en el Consejo de Gobierno de la Junta".

Igualmente, ha subrayado que el programa de Adelante Andalucía es "una línea roja" que no ofrecen "para figurar y ofrecer una Andalucía que no es posible", sino que es "perfectamente realizable", de forma que sólo es "una cuestión de voluntad política", según ha zanjado.