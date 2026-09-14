Adelante Andalucía celebrará este mes su tercera Escuela de Otoño bajo el lema 'Bienvenidas a la revolución andalucista'

Archivo - Imagen del mitin de cierre de la II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía, que protagonizó su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García. (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía celebrará la tercera edición de su Escuela de Otoño entre los próximos días 25 y 27 de este mes de septiembre en Cuevas del Becerro (Málaga) bajo el lema 'Bienvenidas a la revolución andalucista'.

Así lo ha anunciado este lunes la responsable de Organización de Adelante Andalucía, Rocío Díaz, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha defendido que, "en un contexto de auge de la derecha, la izquierda andalucista tiene la obligación de prepararse, organizarse y formarse".

Ha subrayado además que uno de los objetivos debe ser la creación de espacios donde "la izquierda más combativa y andalucista se reúna para hacer magia con la inteligencia colectiva" y dotarse de "herramientas para afrontar los próximos retos a los que se enfrenta Andalucía".

Para ello se ha diseñado de cara a dichas jornadas un programa "muy completo" que incluye charlas que abordan la economía andaluza, los retos del nuevo municipalismo de cara a las próximas elecciones, el feminismo andaluz, la cultura, foro para enfrentarse a las derechas en Andalucía, campo andaluz, sindicalismo o cultura y tradiciones andaluzas, según ha explicado Rocío Díaz.

La Escuela de Otoño contará además con una serie de ponentes entre los que se encuentran "los más preparados en cada una de sus áreas", según han destacado desde Adelante.

Por otro lado, Rocío Díaz ha explicado que repiten ubicación para la organización de estas jornadas "porque Cuevas del Becerro es un pueblo precioso, y porque su gente nos acogió de manera maravillosa el año pasado, además de ser un ejemplo de otra experiencia municipalista desde una izquierda emancipadora", con su cooperativa, que es "un ejemplo de ello", y desde donde "llevarán la comida de toda la escuela", según ha destacado.

Hasta la semana que viene siguen las inscripciones abiertas para participar en unas jornadas que, según señalan desde Adelante, constituyen "un espacio abierto no solo para militantes", que "combina la formación con espacios de ocio", así como que cuenta con una ludoteca para los más pequeños con un "programa propio para garantizar la conciliación".