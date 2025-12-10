Adelante Andalucía se compromete a llevar al Parlamento las "reivindicaciones" de trabajadores de Persán

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se reúne con trabajadores de Persán. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha mantenido una reunión con representantes del comité de empresa de Persán, "una de las principales" firmas industriales de la comunidad autónoma que "ahora mismo está inmersa en una negociación del convenio colectivo", y se ha comprometido con ellos a llevar al Parlamento regional las "reivindicaciones" de dicho colectivo, que pasan por una "mejora salarial", entre otras cuestiones.

Así lo ha anunciado Adelante en una nota este miércoles al hilo de dicha reunión de José Ignacio García, quien ha tachado de "incomprensible" que "una empresa que presume de haber obtenido beneficios multimillonarios, esté racaneándole a sus trabajadores una mejora de las condiciones laborales para que al menos no pierdan poder adquisitivo".

Tras poner de relieve que, "en 2024", Persán "presumió de nuevo récord de facturación con 862 millones de euros", el portavoz de Adelante ha afeado a la empresa que "durante la negociación del convenio haya despedido a cuatro trabajadores", y en esa línea ha aseverado que "no puede ser que tengamos una empresa con buena imagen y con todo tipo de favores y relaciones institucionales con la administración" que "esté maltratando a los trabajadores".

Desde la formación andalucista han mostrado "todo su apoyo a los trabajadores que piden algo muy simple, una mejora salarial para que al menos se compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y que se cobren complementos por trabajar los fines de semana".

Además, ha añadido que "no debe haber más despidos, y se debería reincorporar a los despedidos durante la negociación del convenio, porque es una forma de coacción", ha remarcado.

Por último, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía se ha ofrecido a "estar con todos los trabajadores en la movilización", y se ha comprometido a llevar al Parlamento de Andalucía "todas sus reivindicaciones para que la Junta tome partido por las condiciones laborales de 1.200 trabajadores de un sector imprescindible".