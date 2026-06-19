Adelante Andalucía Córdoba renueva su dirección local con una coportavocía con Carman Sánchez y Jordi Vidal

Carmen Sánchez y Jordi Vidal integran la nueva coportavocía de Adelante Andalucía en la capital cordobesa. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Local de Adelante Andalucía Córdoba ha acordado la elección de Carmen Sánchez y Jordi Vidal como nueva coportavocía de la organización en la capital cordobesa, reforzando así el trabajo político y social que la formación andalucista desarrolla en la ciudad de Córdoba.

Según ha informado la formación en una nota, ambos fueron los números tres y cuatro, respectivamente, de la candidatura de Adelante Andalucía por la provincia de Córdoba en las últimas elecciones andaluzas y cuentan con "una amplia trayectoria de compromiso social y participación en distintos movimientos ciudadanos".

La elección de esta nueva coportavocía responde a la voluntad de la Asamblea Local de "fortalecer la presencia" de Adelante Andalucía en Córdoba, consolidando "un proyecto político andalucista, feminista, ecosocialista y anticapitalista, comprometido con la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía cordobesa".

Carmen Sánchez y Jordi Vidal han agradecido la confianza depositada por la militancia y han destacado la importancia de seguir construyendo "una organización abierta, cercana a los barrios y conectada con los colectivos y movimientos sociales de la ciudad".

Además, desde Adelante Andalucía Córdoba se ha querido aclarar que esta designación "corresponde exclusivamente a la estructura organizativa local" de la formación y "no guarda relación con la futura candidatura para las elecciones municipales de 2027".

En este sentido, la organización ha señalado que el proceso para decidir quién encabezará el proyecto municipal todavía no se ha iniciado formalmente y "será la militancia quien determine en su momento la persona o equipo más adecuado para liderar una candidatura con claras opciones de obtener representación institucional en el Ayuntamiento de Córdoba".

En Adelante Andalucía están convencidos de que tienen "una oportunidad real de obtener representación en el Ayuntamiento de Córdoba y llevar una voz andaluza propia, de izquierdas y comprometida con la mayoría social a la institución municipal", pero entienden que primero deben "desarrollar un proceso interno sereno y participativo" que les permita "elegir a la mejor candidata o candidato posible para encabezar ese proyecto".

La nueva coportavocía asume esta responsabilidad con el objetivo de "reforzar la presencia de Adelante Andalucía en los barrios, estrechar la relación con el tejido asociativo, sindical y vecinal de la ciudad y seguir construyendo una alternativa política andaluza que sitúe las necesidades de Córdoba y de Andalucía en el centro de la acción política".