Adelante Andalucía cree que en el nuevo Gobierno hay un "reparto Frankestein" y un organigrama "sin sentido"

Publicado 22/01/2019 10:44:55 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La confluencia de Adelante Andalucía aprecia un "reparto Frankestein" entre las competencias y áreas del nuevo Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs), cuyo organigrama "no tiene sentido" a juicio de este grupo, en el que se integran Podemos e IULV-CA, además de otras fuerzas de corte andalucista.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, la portavoz parlamentaria adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha señalado además que el Gobierno cuya composición desveló este pasado lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), es un ejecutivo "franquiciado y teledirigido desde Madrid, con una serie de dirigentes políticos claramente pendientes de lo que se diga por parte de (Pablo) Casado, (Albert) Rivera y (Santiago) Abascal", los líderes nacionales del PP, Cs y Vox, respectivamente.

Para Adelante, los andaluces han "perdido autogobierno" con este ejecutivo que "se ha gestado fuera de las fronteras de Andalucía", y "más que un presidente" de la Junta tienen "un gobernador civil". Además, Aguilera ha apuntado que el nuevo gabinete "viene a defender unos intereses que no son los de la mayoría social" de la comunidad autónoma, porque apuesta por "bajar impuestos a los que más tienen" y plantea una "OPA hostil contra los servicios públicos andaluces".

Tras aventurar que este Gobierno "puede traer muchos problemas a las arcas públicas" y "al autogobierno andaluz", la representante de Adelante Andalucía ha señalado que el organigrama del Ejecutivo sólo se explica por el interés de "contentar a las tres patas del tripartito", en alusión a PP, Cs y Vox.

Aguilera ha tildado de "despropósito" la creación de la Consejería de Salud y Familias, porque es "como si nos retrotrayéramos al pasado" y con ella se pretenda "fomentar la natalidad" o controlar "la cuestión del aborto", según ha opinado.

Asimismo, ha advertido de que por parte del PP quieren acabar con las listas de espera de la sanidad pública "privatizando", frente a lo que ha defendido que "a los grandes problemas que tenemos en ese sentido en Andalucía hay que darles otro tipo de soluciones que no pueden pasar por una política de privatización de un bien público para la mayoría social de andaluces".

También ha criticado que la "propuesta estrella" que maneja la Consejería de Hacienda, Industria y Energía sea la de "bajar los impuestos para los más ricos", y ha manifestado que el Gobierno andaluz está "más preocupado por las grandes multinacionales que en una política moderna en la que la energía se ponga al servicio del desarrollo sostenible".

Ha lamentado además que "no haya un planteamiento político claro respecto a las políticas de igualdad", y al respecto ha dicho que no entienden desde Adelante "cómo la violencia de género se pueda poner en la Vicepresidencia y las políticas de igualdad en otra Consejería", lo cual, a su juicio, "denota una falta de conocimiento respecto a las necesidades preventivas de la violencia de género".

Sobre los nuevos consejeros, Aguilera ha centrado sus comentarios en el titular de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que "ya apuntaba hace unos años que la sanidad pública ni debía ser universal ni gratuita", y por lo que "tuvo que ser desautorizado" desde dentro del propio PP, y en el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera, que en su trayectoria ha tenido "una pata puesta en lo público", con cargos en el Ministerio de Hacienda, "y otra como asesor en la empresa privada".

"ILUSIÓN Y DETERMINACIÓN" ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Por otro lado, preguntada acerca de cómo afrontan desde Adelante Andalucía las elecciones municipales del próximo mes de mayo, Aguilera ha indicado que lo hacen "con mucha ilusión, determinación y humildad", y ha señalado que los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre han sido "un revulsivo", porque la ciudadanía andaluza ahora es "más consciente de lo que ha entrado por la puerta de la derecha", en alusión a Vox, "un partido de extrema derecha" que "sustenta y participa" en el Gobierno.

Tras indicar que los ayuntamientos han sido "históricamente motor de cambio en Andalucía en los años de la Transición", Aguilera ha agregado que "en esta nueva fase los ayuntamientos van a tener un gran protagonismo", y ha defendido la necesidad, a su juicio, de que las instituciones estén "al servicio de las grandes demandas sociales".

Sobre si el pacto alcanzado en Andalucía entre el PP y, por un lado, Cs y, por otro lado, Vox, se podría reproducir en otros municipios o comunidades autónomas, la portavoz de Adelante ha indicado que "vamos a ser todo lo posible para que no sea así", porque, según ha señalado, una reproducción de dichos pactos "sería una desgracia para los derechos sociales en Andalucía", cuya población, según ha agregado, estuvo "ausente en el discurso de investidura" del nuevo presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así las cosas, Aguilera ha reivindicado a Adelante Andalucía como "un ariete importante para frenar esa derecha con un planteamiento responsable" y "un proyecto político de gobierno".

Finalmente, la también diputada autonómica por Cádiz no ha querido comentar la decisión de Íñigo Errejón de renunciar a su escaño por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, y más allá de comentar que "a estas alturas de mi vida no me sorprendo de nada", ha argumentado que a su grupo lo que le "interesa es hablar de las soluciones de Andalucía, que tiene problemas", después de que la comunidad "padeciera" una campaña electoral "en la que no se hablaba de Andalucía" y ahora cuente con "un gobierno teledirigido desde Madrid".