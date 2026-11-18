El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata al Congreso por Granada, María Alcantud, atiende a los medios en la plaza Bib-Rambla. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este martes que la Junta de Andalucía y el PP "no han estado a la altura" ante la serie sísmica de Granada. La formación presentará una enmienda a los presupuestos autonómicas para que se recojan las ayudas a los damnificados.

En este sentido se ha pronunciado García este martes en Granada ante las preguntas formuladas por los periodistas en una atención a medios en la que ha sido cuestionado por lo expuesto este pasado martes por su partido en cuanto a que los presupuestos autonómicos de 2027 no contemplan ninguna consignación para el compromiso adquirido de destinar ocho millones de euros tras los terremotos.

"Nosotros vamos a presentar una enmienda al presupuesto de la Junta de Andalucía justamente estos días, que es cuando se están presentando las enmiendas parciales, para que se cubra de alguna forma desde la Administración todos los perjuicios a las familias que se han visto afectadas por los terremotos. Y yo creo personalmente que el Partido Popular no ha estado a la altura, la Junta de Andalucía no ha estado a la altura", ha dicho el líder de Adelante.

García ha dicho que será la parlamentaria de su formación por Granada, Inma Manzano, la que lleve esta cuestión al Parlamento. Precisamente Manzano calificó este pasado martes en un comunicado de "inaceptable" que los vecinos sigan esperando mientras las administraciones les exigen soluciones. "La Junta anunció ocho millones de euros y, casi dos meses después, seguimos sin convocatoria, sin calendario y sin saber de dónde saldrá el dinero. Los vecinos necesitan respuestas, no más promesas", apuntó.

IMPORTANCIA DE GRANADA EL 29N

José Ignacio García también ha destacado en su intervención la importancia del voto en Granada de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre: "Aquí el partido que ahora mismo está disputando en sitios como Granada, el último escaño o los últimos escaños con Vox y el Partido Popular, se llama adelante Andalucía. Aquí solo hay dos opciones. O votas a Adelante Andalucía o saca en escaño el PP y Vox", ha dicho.

Además, el líder andalucista ha unido esta idea al cómputo global y a la "aritmética parlamentaria en el el Congreso" para reivindicar el apoyo a su formación: "Si en Andalucía le quitamos cuatro o cinco escaños al PP y Vox y se lo lleva adelante Andalucía, eso puede hacer que no gobierne la derecha", ha asegurado.

Por su parte, la candidata al Congreso de Adelante por Granada, María Alcantud, también ha aludido a "la centralidad" de la provincia Granada para la formación que, según ha dicho, está recorriendo la provincia desde la comarca de Guadix hasta la Costa.

"Las encuestas están reflejando lo que sabemos: vamos a sacar el escaño, que lo estamos compitiendo con Vox aquí en la provincia, y por eso el voto Adelante Andalucía en Granada tiene una doble función: La función de parar a la extrema derecha y a la derecha y la función de llevar por fin la voz de la clase trabajadora granadina y andaluza allí donde se toman las decisiones, al Congreso de los Diputados", ha manifestado Alcantud.