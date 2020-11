Adelante Andalucía critica el "tijeretazo" a la RTVA por "sucumbir" PP y Cs ante la "ulttraderecha" de Vox

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Adelante Andalucía en la Comisión de Control de la RTVA, Jesús Fernández, ha denunciado este sábado el "acoso y derribo" que el Gobierno de la Junta está perpetrando contra la RTVA. Fernández, tras conocer el acuerdo entre el Gobierno andaluz y Vox para aprobar los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2021, ha lamentado el recorte de 14 millones de euros que contempla dicho acuerdo con relación a la RTVA, a instancias de Vox.

En este sentido, el diputado de Adelante Andalucía ha recordado que este "tijeretazo" supone una reducción del 19% en gastos de personal y la eliminación de un canal de la televisión autonómica.

Fernández ha afeado al Gobierno andaluz de PP y Cs que "sucumba ante las pretensión clara de la utlraderecha de fulminar el ente público". En este sentido, ha afirmado que "estamos asistiendo al secuestro de un servicio público y un ataque sin precedentes que denota más recorte de derechos laborales y salariales para la plantilla".

Según Fernández, "PP, Cs y Vox siguen ignorando las demandas de los y las profesionales del ente público, así como el claro déficit de personal y recursos técnicos de la RTVA". El diputado de Adelante en la Comisión de Control de RTVA en el Parlamento ha añadido que "estos presupuestos cuestionan la continuidad de la gestión directa de este servicio público, además de suponer un claro ataque a los derechos laborales de la plantilla".

Fernández ha reivindicado el servicio público "esencial" que desarrolla RTVA en Andalucía y ha apuntado que "se trata de una herramienta imprescindible para vertebrar el territorio" andaluz. Además, han apostillado que estos nuevos "ataques" contra la RTVA acentúan que "no se pueda contratar a más personal, no se pueda llevar a cabo la renovación tecnológica necesaria y no se pueda adquirir nuevos materiales".

En última instancia, Fernández ha asegurado que desde su grupo parlamentario y las organizaciones políticas que lo integran, marcado por la expulsión Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella tras la salida de los mismos de Podemos, se apoyará las protestas previstas por la plantilla de la RTVA.

En esta línea, ha asegurado que "las derechas y la ultraderecha quieren acabar con este servicio público por la vía de la infrafinanciación, las externalizaciones y la injerencia política", pero "nos van a tener en frente".